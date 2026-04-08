Son Mühür- ABD ve İran arasında savaşın 40'ıncı gününde gelen 15 günlük ateşkes açıklaması, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da gündemindeydi.

Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuşan Davutoğlu, Eskişehir'de yürürken birçok AK Partili'nin “Hocam ne olur reise destek ol, bu savaş şartlarında yardıma ihtiyacı olur.” dediğini belirterek, Türk dış politikası konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilmek için plan hazırladığını ancak Erdoğan'a bu planı ulaştıramadığından yakınmıştı.

Benim adım geçmesin ama...



''Sayın Erdoğan ile etmeye ben herhangi bir şekilde benim adım geçmesin ama devletimizin şanı yürüsün, ara buluculuğu siz yapın diyerek mesajımla yetinmeyi gayret ettim'' diyen Davutoğlu'nun açıklamalarına en ilginç tepki FETÖ konusundaki araştırmalarıyla tanınan yazar Orhan Aydın'dan geldi.

Davutoğlu'nun haline üzülüyorum...



“İhanetin Anatomisi: FETÖ” isimli kitabının da yazarı olan Orhan Aydın,

''Ahmet Davutoğlu'nun haline çok üzülüyorum. Şaka yapmıyorum, onu Dışişleri Bakanlığı döneminden bu yana eleştiren bir insan olarak gerçekten haline çok üzülüyorum'' diyerek Davutoğlu'nun konulmasına dikkat çekti.

''Bakın bu konuşma Ahmet Davutoğlu'nun psikolojisinin gerçekten düzelemez ölçüde bozulduğunu gösteriyor'' diyen Orhan Aydın,

''Olayın doğruluğu yanlışlığını bir tarafa bırakalım. Bu adamın her gece kendisini hâlâ başbakan zannedip hayali basın toplantısı düzenlediğini düşünüyorum.

Kendisinin başkan olarak açıklama yaptığı hayâli gazeteler bile bastırıyordur.

Ahmet Bey lütfen kendinize gelin, normal hayata dönün'' çağrısında bulundu.

