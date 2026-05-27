Sakarya'da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı feci kazada yaşamını yitiren 12 yaşındaki Halil Acar'ın hikayesi yürekleri dağladı. Sakarya Kartalspor altyapısında top koşturan genç yeteneğin, ölümünden sadece bir gün önce Sakaryasporlu futbolcu Alparslan Demir ile sahaya çıktığı belirlendi. Geleceğin yıldız adayı, o antrenmandan 24 saat sonra can verdi. Gözyaşları sel oldu.

Kazada 8 yaralı

Feci kaza, Karasu-Kaynarca yolunun Kulaklı Mahallesi kavşağında yaşandı. Henüz sürücülerinin kimliği netleşmeyen 54 AKH 974 plakalı hafif ticari araç ile 34 ACR 534 plakalı otomobil, kavşak içinde şiddetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da hurdaya döndü.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, iki araçta bulunan tam 8 yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastanelere taşıdı. Ancak ağır yaralı olarak ambulanstaki doktorların hayatta tutmaya çalıştığı 12 yaşındaki Halil Acar, tüm çabalara rağmen hastanede son nefesini verdi. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

"Daha dün tanışmıştık, acı haberini aldık"

Küçük Halil'in ani vefatı, Sakarya spor camiasını derin bir yasa boğdu. Sakarya 1. Amatör Ligi ekiplerinden Sakarya Kartalspor'un altyapısında forma giyen genç futbolcunun, kazadan bir gün önce profesyonel futbol dünyasından bir isimle yan yana geldiği anlaşıldı. Sakaryaspor'un defans oyuncusu Alparslan Demir, minik Halil ile antrenman sahasında bir araya gelmişti.

Ölüm haberini alan yeşil-siyahlı futbolcu Demir, sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı paylaştı. Mesajında şunları yazdı:

"Daha dün antrenman yaparken tanıştığım Sakarya Kartalsporlu Halil Acar kardeşimin bugün acı haberini aldık. Başımız sağ olsun. Allah yakınlarına sabır versin. Kazadan yaralı kurtulup tedavi gören yakınlarına tez zamanda Rabb’imden acil şifalar diliyorum."

Arifağa köyünde son yolculuk

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Halil Acar'ın cansız bedeni, helallik alınmak üzere Kaynarca ilçesine getirildi. Bugün öğle vakti Arifağa Mahallesi Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene küçük futbolcunun takım arkadaşları, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından 12 yaşındaki Halil, Arifağa Arapdede Mezarlığı'nda gözyaşları ve dualar eşliğinde toprağa verildi. Polis ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

