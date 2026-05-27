Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Ülkücü Şehitleri Anma Günü' kapsamında Ankara’nın Kızılcahamam ilçesindeki Ülkücü Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından anıta kırmızı karanfiller bırakan Bahçeli, şehitlerin aziz hatırası karşısında nefis muhasebesi yaptıklarını belirtti. Taşınan unvanların arkasında büyük bedeller olduğunu hatırlatan MHP lideri, "27 Mayıs, bizim için kutlu bir muhasebe günüdür" dedi.

"Makamlar gösteriş payesi değildir"

Ülkücü Şehitler Anıtı önünde partililere seslenen Devlet Bahçeli, MHP'nin her kademesinin şehit kanı ve Taş Medreselilerin çektiği ıstıraplar üzerine kurulduğunu vurguladı. Teşkilat içindeki makamların şahsi ikbal kapısı olmadığının altını çizen Bahçeli, her görevin bir emanet olduğunu hatırlattı.

Sorumluluğun büyüklüğüne dikkat çeken MHP lideri, duruşlarının temelini şu sözlerle özetledi:

"Milliyetçi-Ülkücü Hareket içinde alınan her görev, bir gösteriş payesi değil; hesabı önce Allah’a, sonrasında ise aziz milletimize ve hatıralarıyla mukaddes şehitlerimize verilecek ağır bir mesuliyettir. Bu ağır mesuliyetin altında ezilmeyişimiz, istikametimizin şahsi hesaplara değil; ila-yi kelimetullah davasına, nizam-ı alem ülküsüne ve Türk milletinin ebedi istiklal iradesine dayanmasındandır. Çünkü davamız dualıdır, himaye edenimiz Allah’tır."

"Bir ölsek de bin dirileceğiz"

Konuşmasında Ruhi Kılıçkıran'dan Gün Sazak'a, Dursun Önkuzu'dan Firuz Yılmaz Çakıroğlu'na kadar uzanan şehitler kervanını tek tek anan Bahçeli, hareketin diz çökmeyeceğini haykırdı. Şehitlerin toprağın altındaki sükutunun, en gür nutuklardan bile daha diri olduğunu söyledi.

Safları sıkı tutma çağrısı yapan Bahçeli, "Şehitlerimiz arkalarından gelecek dava arkadaşlarına korkuya ve hüzne burada yer bulunmadığını müjdelemektedir. Şehitler kervanımızın her halkasıyla bir ölsek de bin dirileceğimizi bir kez daha buradan haykırıyorum" ifadelerini kullandı. Bu duruş, alandakilerden büyük alkış aldı.

"Son nefesimize kadar bekçiyiz"

Ülkücülüğü bir ömür boyu taşınacak en yüce şeref olarak tanımlayan MHP lideri, devletin ve milletin bekası için son nefeslerine kadar mücadele edeceklerini ilan etti. Türk birliği mefkuresine ve Türk milliyetçiliğinin son kalesi sıfatına ilelebet sahip çıkacaklarını aktardı.

Bahçeli, anıttaki konuşmasını şu vefa mesajıyla noktaladı:

"Başta merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey olmak üzere, 27 Mayıs 1980’de menfur bir suikast sonucu şehit edilen merhum Gün Sazak Bey’i, 12 Eylül zulmünde darağaçlarına gönderilen ülkücü şehitlerimizle birlikte toprağa düşen bütün dava şehitlerimizi hasretle ve vefayla anıyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, makamları ali olsun. Ne mutlu ülküsünü şahsiyetinin özü sayanlara."

