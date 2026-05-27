Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen son veriler üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, yarın yurdun büyük bir bölümünde etkili olması beklenen şiddetli hava muhalefetine karşı resmi sosyal medya hesapları üzerinden yazılı bir acil durum uyarısı yayınladı. Ankara, Çankırı, Kırıkkale, İç Ege, Göller Bölgesi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Sakarya çevrelerini kapsayan meteorolojik alarmda, yerel olarak çok kuvvetli yağışların görüleceği bildirilerek hayatın olumsuz etkilenebileceği sinyali verildi.

'Tedbirli olun' uyarısı

Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmelerde, özellikle ani bastıracak gök gürültülü sağanak yağışların yerel bazda sel ve su baskınlarına yol açabileceği vurgulandı. Yağış anında oluşabilecek kuvvetli rüzgar, yıldırım düşmesi ve yerel dolu yağışı gibi risklerin yanı sıra, trafikte yaşanabilecek olası aksamalara karşı da sürücülerin ve yayaların maksimum düzeyde dikkatli olması gerektiği ifade edildi. Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak adına tüm tedbirlerin şimdiden alınması gerektiği belirtilen duyuruda, resmi makamlardan gelecek anlık bilgilendirmelere riayet edilmesinin hayati önem taşıdığı kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı'nın sanal medya hesabı üzerinden vatandaşlara ilettiği eksiksiz uyarı metni şu şekildedir:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 28 Mayıs 2026 Perşembe günü; Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde, İç Ege ve Göller Bölgesi'nde, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Sakarya çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yer yer yerel kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."