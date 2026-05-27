Japonya'nın başkenti Tokyo'da yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı namazında tarihi Tokyo Camii’ni adeta hınca hınç doldurdu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ibadethaneye koşan yüzlerce kişi, kapasite yetersiz kalınca içeriye sığmadı. Bu görülmemiş yoğunluk nedeniyle cemaat avluya taşarken, bayram namazı ardı ardına tam 3 kez kılındı.

Dünyanın dört bir yanından akın ettiler

Türkiye’nin yanı sıra dünyanın farklı coğrafyalarından gelerek Japonya'da ikamet eden çok sayıda Müslüman, bayram sevincini aynı çatı altında paylaştı. Tokyo Camii Koordinatörü ve Baş İmam Hatibi Musa Atcı, bayram namazına yönelik ilginin her yıl katlanarak arttığını belirtti.

Hem Türk vatandaşlarının hem de farklı ülkelerden Müslümanların namaz için camiyi seçtiğini anlatan Atcı, şöyle konuştu:

"Kurban Bayramı namazını eda etmek üzere camimize büyük bir akın oldu. Yoğunluktan dolayı namazı 3 kez kıldırmak durumunda kaldık. Rabbim ülkemize birlik ve dirlik nasip eylesin. Devletimizi, ülkemizi ve milletimizi daim kılsın."

Sınırlar kalktı, gönüller birleşti.

"Mısır’dan Tokyo’ya aynı safın içindeyiz"

Cami avlusunda oluşan renkli manzaralar, İslam dünyasının çeşitliliğini de gözler önüne serdi. Bayram namazı için erken saatlerde camiye gelen Vahit Güzel, mutluluğunu dile getirirken tüm İslam aleminin bayramını kutladı. Dünyanın her köşesinden insanın Tokyo'da buluşmasının çok özel bir duygu olduğunu vurgulayan Mehmet Sait Dinç ise ümmet bilinciyle bir araya geldiklerini ifade etti.

Tokyo Camii’nin atmosferine hayran kalan Mısır vatandaşı Hişam Abdel de caminin büyüklüğüne ve sunduğu imkanlara dikkat çekti. Abdel, "Dünyanın dört bir yanından gelen birçok Müslümanı burada aynı safın içinde görebilirsiniz. Bizim için çok iyi bir imkan bu" diyerek memnuniyetini paylaştı.

