Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’ye ilişkin değerlendirmesini güncelleyerek, Uzun Vadeli Döviz İhraççı Temerrüt Notu’nu (IDR) “BB-” seviyesinde teyit etti, kredi notu görünümünü ise “pozitif”ten “durağan”a indirdi. Fitch, görünümdeki revizyonun temel nedenleri arasında İran savaşının başlamasının ardından Türkiye’nin uluslararası rezervlerinde yaşanan belirgin düşüşü ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Türk lirasını desteklemek amacıyla 50 milyar doları aşan döviz müdahalelerini gösterdi.

Açıklamada, bölgedeki çatışmanın uzaması durumunda Türkiye ekonomisi üzerindeki baskının artabileceği uyarısında bulunularak, özellikle yüksek enerji ithalatına bağlı dış finansman ihtiyacının ve enflasyonun olumsuz etkilenebileceği ifade edildi.

“Fitch: Güçlü yönler korunuyor, riskler devam ediyor”

Fitch, Türkiye’nin kredi notunun; büyük ve çeşitlendirilmiş ekonomi yapısı, görece düşük kamu borcu, kriz dönemlerinde dış finansmana erişim kabiliyeti ve dayanıklı bankacılık sektörü gibi unsurlarla desteklendiğini vurguladı. Ancak yüksek enflasyon geçmişi, para politikasına yönelik siyasi müdahaleler, tekrarlayan ödemeler dengesi sorunları, yüksek dış finansman ihtiyacı ve zayıf yönetişim gibi faktörlerin not üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi.

Fitch ayrıca, kredi notu değerlendirmelerinin belirli takvimler doğrultusunda yapıldığını ancak piyasalarda önemli değişimlerin yaşanması durumunda bu takvimin dışına çıkılarak güncelleme yapılabildiğini kaydetti.