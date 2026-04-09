Süper Lig'deki şampiyonluk yürüyüşünde kritik bir viraja giren Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde yaşadığı puan kaybından çok Marco Asensio'nun sakatlığına üzüldü. Sezon başından bu yana gösterdiği üstün performansla takımın hücumdaki en büyük silahı olan İspanyol yıldızın sağlık durumundan gelen son haberler camianın canını sıktı. Tedavisine derhal başlanan tecrübeli oyuncunun dizindeki problemin beklenenden çok daha inatçı olduğu ortaya çıktı. Binlerce taraftar internette "Fenerbahçe Asensio sakatlık son durum" ve "Asensio Rizespor maçında oynayacak mı" araştırmaları yaparken, sağlık heyetinin karşılaştığı beklenmedik kriz endişeleri daha da büyüttü.

ASENSİO SEZONU KAPATTI MI, SAKATLIK DURUMUNDA SON GELİŞMELER NELER?

Derbide aldığı sert darbe sonrası kenara gelen yıldız oyuncunun dizinde büyük bir şişlik oluştu. Fenerbahçe sağlık heyeti, sakatlığın tam boyutunu ve bağlardaki net hasarı görmek için MR çekmek istedi ancak dizindeki yoğun ödem bir türlü inmedi. Şişlik dağılmadığı için teknik olarak net ve sağlıklı bir görüntüleme yapılamıyor. Bu durum hem kesin teşhisin konmasını engelliyor hem de oyuncunun tedavi sürecini ciddi anlamda geciktiriyor.

MARCO ASENSİO NE ZAMAN DÖNECEK, HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAK?

Asensio'nun sahalara dönüş süresi, ödemin inmemesi nedeniyle sürekli uzuyor. İlk gelen bilgiler, İspanyol futbolcunun en az üç hafta sahalardan uzak kalacağı yönündeydi. Ancak iyileşme sürecinin yavaş ilerlemesi teknik heyetin tüm planlarını bozdu. Önce Kayserispor maçında forma giyemeyeceği kesinleşen Asensio'nun, zorlu Çaykur Rizespor deplasmanında sahada olması da artık mucizelere kaldı. Oyuncunun sahalara kesin dönüş tarihi, çekilecek ilk net MR sonrası belli olacak.

ASENSİO FENERBAHÇE'DE BU SEZON KAÇ GOL VE ASİST YAPTI?

Bu sezon sergilediği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Marco Asensio, sarı-lacivertli formayla tam 37 resmi maça çıktı. Bu maçlarda rakip fileleri 13 kez havalandıran yıldız futbolcu, takım arkadaşlarına da 14 gol pası verdi. Hem skor üreten hem de takımın saha içi liderliğini üstlenen Asensio'nun yokluğunda, teknik heyetin hücum hattında nasıl bir çözüm üreteceği büyük merak konusu oldu.