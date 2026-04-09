UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final mesaisi bugün oynanacak dev karşılaşmalarla start alıyor. Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonlarında yarı finale yükselmek isteyen ekipler, 9 Nisan Perşembe akşamı yeşil sahaya çıkıyor. Hem erken saat diliminde hem de gece seansında oynanacak birden fazla mücadele, futbol tutkunlarını televizyon ekranlarına kilitleyecek. Özellikle "UEFA maçları hangi kanalda" ve "Avrupa Ligi maç programı" gibi aramalar yapan sporseverler, dev kulüplerin maçlarını kaçırmamak için yayın akışını merakla bekliyor. Çeyrek final ilk maçlarında sahne alacak tüm takımların yayıncı kuruluş listesi kesinleşti.

9 NİSAN UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 9 Nisan Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.00'de başlıyor. Aynı saat diliminde tam üç kritik karşılaşma oynanıyor. Futbolseverler bu zorlu mücadeleleri dijital yayın platformu 'tabii' üzerinden takip edebiliyor. Karşılaşmaların kanal dağılımına göre; devler sahnesindeki Porto - Nottingham Forest maçı 'tabii Spor' kanalında ekranlara geliyor. Gecenin bir diğer önemli mücadelesi olan Bologna - Aston Villa maçı 'tabii Spor 1'den, Freiburg ile Celta Vigo'nun kıyasıya rekabeti ise 'tabii Spor 2' ekranlarından seyirciyle buluşuyor.

UEFA KONFERANS LİGİ MAÇLARI NEREDEN İZLENİR, GÜNÜN PROGRAMI NASIL?

Avrupa futbolunun üç numaralı kupası olan UEFA Konferans Ligi'nde ise heyecan çok daha erken saatlerde başlıyor. Türkiye saatiyle 19.45'te başlayan günün ilk ve tek erken karşılaşmasında Rayo Vallecano ile AEK kozlarını paylaşıyor ve bu mücadele 'tabii Spor' ekranlarından yayınlanıyor. Gecenin 22.00 seansında ise üç büyük maç daha futbol tutkunlarını bekliyor. Crystal Palace ile Fiorentina arasındaki zorlu doksan dakika 'tabii Spor 3'te, Shakhtar Donetsk - AZ Alkmaar maçı 'tabii Spor 4'te ve son olarak Mainz - Strasbourg karşılaşması 'tabii Spor 5' kanalında sporseverlerin karşısına çıkıyor.