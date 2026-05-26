Yozgat’ta son dönemde etkisini artıran yağışlar, doğada dikkat çekici bir hareketliliğe neden oldu. Kentin Sorgun ilçesinde görülen yoğun yağışların ardından özellikle kuraklık tehlikesi yaşayan yataklarda su seviyesi gözle görülür şekilde yükseldi.

DERENİN DEBİSİ YÜKSEK SEVİYEYE ULAŞTI

Özellikle ilçe merkezinde etkisini gösteren yağmur bereketi, kuruyan su yollarını hareketlendirdi. Bahar yağışlarının ardından Osman Çavuş Mahallesi mevkiinden geçen Eğriöz-Delibaş Deresi'nde dikkat çekici artış yaşandı. Bölge halkı, uzun yıllardır bu kadar yoğun bir su çıkışına rastlamadıklarını ifade etti.

Doğada görülen bir diğer dikkat çekici gelişme ise Delibaş Deresi'nin eski debisine ulaşmasında yaşandı. Nemli hava ve uygun iklim şartları nedeniyle hızla dolan nehir yatağının bazı bölgelerde duvar boyuna kadar ulaştığı görüldü. Dev boyutlara ulaşan su kütlesi, bölgede inceleme yapan vatandaşların da ilgisini çekti.

Osman Çavuş Mahallesi’nde ikamet eden ve uzun yıllardır bölgeyi gözlemleyen Vehbi Şahin, "2000 yılından sonra ilk defa böyle bir sel gelmişti. Ogün bugündür derenin böyle aktığını görmemiştik. Önceden nisan-mayıs aylarında su vardı, haziran gelince kesiliyordu. Bu sene haziran ayına gelmemize rağmen derenin debisi oldukça yoğun" dedi.

ESKİ GÖRÜNTÜSÜNE YENİDEN KAVUŞTU

Sorgun'un özellikle yüksek rakımlı kesimlerinden beslenen su kaynakları, hem doğa tutkunlarının hem de bölge halkının dikkatini çekiyor. Vatandaşlar, nehir yatağında oluşan görüntülerin adeta görsel bir değişim sunduğunu belirterek bol yağışın bereketini hissettiklerini söyledi.

Osman Çavuş Mahallesi Muhtarı Ali Çetin ise, derelerin son 30 yıldır ilk kez bu kadar yoğun aktığına dikkat çekerek, "Yağmurlarımızdan dolayı derelerimiz güzel bir şekilde akıyor. En son ben bunu 1994-95 yıllarında görmüştüm. Eymir yoluna kadar taşmıştı. Ondan beri fazla yükseklik görmedik. Belki 10 sene önce oldu ama en son 95 yılından beri hiç bu kadar yüksek seviye görmemiştik. Allah’a şükürler olsun bu sene yağmurlarımız bol sularımız çok. Bundan 2-3 saat önce su suyunu debisi hemen hemen duvar boyuna kadardı. Zarar ziyan yok. Sorgun Delibaş bugün az daha delirecekti. Delibaş’ın nerede ne yapacağı belli olmaz" açıklamasında bulundu.

Tarihsel geçmişe de değinen Muhtar Çetin, "Eğriöz buradan büyük ama Delibaş da onlardan aşağı sayılmaz. Eskiden Salih Paşa Camisi, Çay Mahallesi ve Hanbaşı Mahallesi'ni seller sular götürdü. 48 yaşındayım. En çok 95 yılını hatırlıyorum. Bunlar da onun yanında fazla sayılmaz ama yine de şükürler olsun iyi" ifadelerini kullandı.