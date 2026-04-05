Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında ezeli rakipler Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu akşam kritik bir derbi için karşı karşıya geliyor. Saat 20.00’de başlayacak mücadele öncesi her iki takım da stadyuma ulaştı.

Fenerbahçe, kamp yaptığı Can Bartu Tesisleri’nden ayrılarak maçın oynanacağı stadyuma geldi. Takım otobüsü, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde stada giriş yaptı. Beşiktaş da Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nden hareket ederek deplasmanda oynayacağı karşılaşma için stadyuma ulaştı ve siyah-beyazlı ekibin otobüsü de güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.

Derbi, sarı-lacivertli ve siyah-beyazlı taraftarların büyük ilgisi altında başlayacak ve haftanın en önemli maçlarından biri olarak öne çıkıyor.