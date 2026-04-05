Trendyol Süper Lig'de nefesler tutuldu. Gözler bugün oynanacak olan dev Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine çevrildi. Zirve yarışını yakından ilgilendiren bu kritik maç, sarı-lacivertlilerin şampiyonluk yolundaki kaderini çizecek. Peki, Fenerbahçe nasıl şampiyon olacak? Beşiktaş'ı yenerse, berabere kalırsa veya kaybederse puan durumu nasıl şekillenecek? İşte derbiden çıkacak sonuçlara göre tüm ihtimaller...

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU NASIL?

Şu anki güncel puan tablosuna bakıldığında ligde kıyasıya bir rekabet göze çarpıyor. Galatasaray 64 puanla (27 maç) liderlik koltuğunda otururken, Trabzonspor 63 puanla (28 maç) ikinci sırada yer alıyor. Fenerbahçe ise 60 puanla (27 maç) üçüncü sırada zirve takibini sürdürüyor. Dördüncü sıradaki Beşiktaş'ın ise 52 puanı bulunuyor. Süper Lig'de 18 takım mücadele ettiği için her takım toplamda 34 maç oynayacak. Kalan son virajda alınacak her puan altın değerinde olacak.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ'I YENERSE NE OLUR?

Eğer Fenerbahçe tarahtarı önünde dev derbiden galibiyetle ayrılırsa, puanını 63'e çıkaracak.

Bu senaryoda, 28. maçını oynamış olan Trabzonspor ile puanlarını eşitleyecek.

Lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e indirecek (Galatasaray'ın 28. hafta maçından alacağı sonuca göre bu fark değişebilecek).

Şampiyonluk umutları çok daha güçlü bir şekilde yeşerecek ve takım son haftalara büyük bir psikolojik üstünlükle girecek.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI BERABERE BİTERSE NE OLUR?

Karşılaşmanın beraberlikle sonuçlanması ve puanların paylaşılması halinde Fenerbahçe puanını 61 yapacak.

Sarı-lacivertliler, Trabzonspor'un 2 puan gerisine düşecek.

Galatasaray'ın ise maç eksiğine rağmen en az 3 puan gerisinde kalacak.

Zirve yarışında kritik bir yara alacak olsa da matematiksel olarak şampiyonluk şansı devam edecek. Ancak bundan sonraki süreçte kendi maçlarını kazanıp, rakiplerinin puan kaybetmesini çok daha fazla beklemek zorunda kalacak.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ'A YENİLİRSE ŞAMPİYONLUK GİDİYOR MU?

Sarı-lacivertliler sahadan mağlup ayrılırsa puanı 60'ta sabit kalacak.

Bu en kötü senaryoda Galatasaray ile arasındaki puan farkı, sarı-kırmızılıların haftayı galibiyetle kapatması durumunda 7'ye kadar çıkabilecek.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı mucizelere kalacak ve zirve yarışından büyük ölçüde kopacak.

FENERBAHÇE BU SEZON NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Fenerbahçe'nin sezon sonunda kupayı kaldırabilmesi için öncelikle bugünkü Beşiktaş engelini kayıpsız geçmesi gerekecek. Kalan 7 haftalık periyotta (toplam 34 maç üzerinden hesaplandığında) puan kaybına tahammülü kalmayan sarı-lacivertliler, kendi maçlarını kazanıp Galatasaray ve Trabzonspor'un takılmasını bekleyecek.