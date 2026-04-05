Sarı-lacivertli takımın başında bulunan teknik direktör Domenico Tedesco, bu sezon beşinci derbisine çıkmaya hazırlanıyor. İtalyan hoca şu ana kadar derbi karnesinde 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray'ı 2-0 yenerek kupayı kaldıran Tedesco, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Beşiktaş karşısında sahadan yenik ayrılmıştı.

Fenerbahçe'de kimler eksik?

Fenerbahçe cephesinde tek eksik isim Edson Alvarez olarak öne çıkıyor. Uzun süredir sakatlığıyla mücadele eden ve ameliyat süreci devam eden Meksikalı orta saha oyuncusu, derbi kadrosunda yer alamayacak. Levent Mercan'ın durumu ise maç saatinde netleşecek.

Sakatlıklarını atlatan Nelson Semedo, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü'nün ise kadroda yer alması bekleniyor. Sarı kart sınırında bulunan isimler arasında Semedo, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Mert Müldür ve Matteo Guendouzi bulunuyor. Bu oyunculardan herhangi biri kart görmesi halinde bir sonraki hafta Kayserispor maçında takımdan uzak kalacak.

Beşiktaş'ta durum nasıl?

Beşiktaş tarafında ise kadro büyük ölçüde tam sayıya yakın görünüyor. Siyah-beyazlılar, deplasmanda zorlu bir derbi öncesinde motivasyonunu yüksek tutuyor. Teknik ekip, özellikle orta saha ve hücum hattında farklı alternatifleri değerlendiriyor. Ndidi ve Orkun Kökçü ikilisinin orta sahada görev alması beklenirken, forvet hattında Hyeon Gyu Oh ilk 11'deki yerini koruyacak gibi görünüyor.

Fenerbahçe Beşiktaş maçının hakemi kim?

Derbiyi Yasin Kol yönetecek. Yardımcı hakemler olarak Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Salih Mazlum görev yapacak. Maç beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Beşiktaş muhtemel ilk 11'ler

Fenerbahçe muhtemel 11: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Nene, Kerem Aktürkoğlu, Talisca

Beşiktaş muhtemel 11: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Udokhai, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Asllani, Orkun Kökçü, Cerny, Olaitan, Hyeon Gyu Oh