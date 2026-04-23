İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin bizzat kamuoyuna açıkladığı bu tarihi hamle, devasa bir öğrenci nüfusuna sahip olan İzmir'de velilerin en büyük beklentisiydi. Şehrin kozmopolit yapısı ve metropol olmasının getirdiği zorluklar göz önüne alındığında, eğitim binalarının etrafında oluşturulacak bu yeni koruma çemberi hayati bir önem taşıyor. İzmir'deki öğrenciler, atılacak bu yeni adımlar sayesinde şiddetten, suç unsurlarından ve her türlü tehditten uzak, tamamen bilime odaklanabilecekleri güvenli limanlara kavuşacaklar.

Yedi Adımlık Kapsamlı Güvenlik Reformu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin altını çizdiği ve İzmir'de harfiyen tatbik edilecek olan "yedi basamaklı çerçeve", okulları birer güvenli kale haline getirmeyi hedefliyor. Reformun ilk basamağında İzmir'deki okullara yönelik tüm risk ve tehdit analizleri çağın gerekliliklerine göre yenilenecek. İkinci adım, güvenlik kamerası, turnike ve aydınlatma gibi fiziki güvenlik önlemlerinin ciddi oranda artırılmasını kapsıyor. Üçüncü ve dördüncü sıralarda, olası tehlikeleri önceden kestirecek bir erken uyarı mekanizmasının kurulması ve riskli durumların aralıksız takip edilmesi görevleri bulunuyor. Beşinci aşamada, öğrencilerin psikolojisini takip eden rehberlik servisleri ile polis/jandarma arasındaki veri akışı hızlandırılacak. Altıncı adımda, İzmir'deki bakanlık temsilcilikleri arasında tam bir eşgüdüm sağlanırken, yedinci adımda tüm okul personeli ve öğrencilere acil durumlarda nasıl davranacaklarını öğreten farkındalık eğitimleri verilecek.

İzmir Okullarına Çok Yönlü Güvenlik Kurulları

Yeni dönemin İzmir'deki okullara getireceği en yapısal farklılık ise her eğitim kurumunda zorunlu olarak kurulacak 'güvenlik kurulları' uygulaması olacak. Okul müdürünün orkestra şefliğinde toplanacak bu komisyonda, rehber öğretmen, okulun bulunduğu mıntıkadan sorumlu emniyet amiri ve bir sosyal hizmet uzmanı aktif rol alacak. Bu özel ekip, İzmir'in kalabalık mahallelerindeki okulların çevresini "risk esaslı" bir yaklaşımla masaya yatıracak. Ders başlama ve bitiş saatlerindeki yaya ve araç yoğunluğu, öğrenci servislerinin izlediği güzergahlar, kamera sistemlerinin göremediği karanlık kör noktalar ve çevrede suç üretme potansiyeli taşıyan tüm risk alanları bu kurul tarafından tespit edilip, İzmirli öğrencilerin güvenliği için anında sterilize edilecek.