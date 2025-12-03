Son Mühür / Atakan Başpehlivan Süper Lig’de sezona Avrupa parolasıyla başlayan ve iç sahada aldığı galibiyetler ile adından söz ettiren Göztepe önemli bir sponsorluk girişiminde bulunarak İzmir merkezli 5 kıtada ve 120’den fazla ülkede faaliyet gösteren ISONEM ile stadyum sponsorluğu konusunda anlaşmaya vardı.

Kerem Ertan: Stadın adı ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi olacak

Sponsorluk anlaşmasının imzalanacağı lansmanda konuşan ve ISONEM’in Göztepe’ye duyduğu güvenin çok kıymetli olduğunun altını çizen Göztepe Spor Kulübü CEO’su Kerem Ertan, “Göztepe Spor Kulübü açısından tarihimizin en önemli sponsorluk anlaşmalarından birini imzalamak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz.

ISONEM’in hem İzmir’e hem de Göztepe’ye duyduğu güven, bizim için çok kıymetli.

Bu iş birliği, kulübümüzün vizyonuna güç katan, Göztepe markasını daha ileriye taşıyacak bir ortaklığın başlangıcıdır. Yaklaşık yirmi iki–yirmi üç yıllık geçmişe sahip, beş kıtada yüzü aşkın ülkeye ihracat yapan, ulusal bir markadan uluslararası bir marka olma yolunda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil eden güçlü bir markayla iş birliği yapıyoruz.

Bu kapsamda, Göztepe Spor Kulübü olarak Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin adı bundan sonra ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi olacak.

Ayrıca, inşallah Avrupa kupalarına katıldığımızda oynayacağımız maçların yeni ev sahibi de ISONEM olacak. Taraftarımızla birlikte yarattığımız bu büyük enerjiyi, şimdi ISONEM’in desteğiyle daha da büyütme fırsatına sahibiz. Bu vesileyle Sayın Kubilay Kurt’a ve ailesine, iş birliğine olan inançları, motivasyonları ve bize verdikleri destek için yeniden teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Erim Kurt: İnşallah bu iş birliği Göztepe’ye uğur ve şans getirir

Son olarak, Göztepe’nin bu sezon daha söyleyecek çok sözü olduğunun altını çizen ve başarılı bir sezon dileyen ISONEM CEO’su Erim Kurt ise şu ifadeleri kullandı: “Altı bini aşkın bayi ağımız ve bugüne kadar yüz yirmiden fazla ülkeye yaptığımız ihracatla, bunların elli beşinde doğrudan yerel distribütörlerimizle dünyanın birçok farklı bölgesinde bulunduk.

Türkiye’nin de neredeyse her yerinde faaliyet gösterdik. Bu deneyimlerden yola çıkarak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: İzmir, Türkiye’nin en büyük ve en özel şehirlerinden biri. Bana göre ise dünya ölçeğinde kıymeti olan bir şehir. Dolayısıyla bu güzel şehrin güçlü bir temsil hakkı olduğunu düşünüyoruz ve Göztepe, tüm branşlarıyla bu temsili başarıyla sürdürüyor.

Biz de bu noktada Göztepe’ye nasıl destek olabiliriz, nasıl katkı sağlayabiliriz diye düşünerek Göztepe&ISONEM olarak güzel bir iş birliğinin temellerini attık. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Hep birlikte çok verimli ve güzel bir çalışma dönemi geçirdik. Göztepe’nin söyleyecek daha çok sözü, atacağı çok adımı olduğuna inanıyoruz. İnşallah bu iş birliği Göztepe’ye uğur ve şans getirir. Buradan tüm branşlardaki sporculara sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyoruz.”