Son Mühür/Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Eşrefpaşa Hastanesi’ni ziyaret ederek, hekimler ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Hekimlik geçmişi bulunan Tugay, meslektaşlarıyla gerçekleştirdiği sohbetlerde hem sağlık hem de belediye yönetimi deneyimlerini paylaştı.

Eşrefpaşa Hastanesi’ne bayram ziyareti

Dr. Cemil Tugay, Türkiye’nin ilk ve tek belediye hastanesi olan 118 yıllık Eşrefpaşa Hastanesi’ni ziyaret ederek çalışanların 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. Hastaneye tedavi için gelen yurttaşlarla da sohbet eden Tugay, Başhekim Doç. Dr. Başak Bayram’a çiçek takdim etti. Ziyaret sırasında İzmir Sağırları Koruma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Metin Atak, işaret dili tercümanlığı hizmetinin başlaması nedeniyle Tugay’a çiçek vererek tüm işitme engelli ve sağır yurttaşlar adına teşekkür etti.

Hastanede uzun süre görev yapan doktorlar ve en genç hekimler de Tugay tarafından çiçekle onurlandırıldı. Ayrıca Başkan, Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü imzası taşıyan, Alman başhemşire Margot Konrat’ın Eşrefpaşa Hastanesi’nde çalışma izni belgelerini inceleme fırsatı buldu.

“Hekimlik onurla taşınan bir meslek”

Ziyarette sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Tugay, mesleğin önemine vurgu yaparak, “Hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız takdir edilesi bir iş yapıyor. İnsanların zor zamanlarında onlara rehberlik ediyor ve hayata tekrar bağlanmalarını sağlıyorlar. Böyle bir mesleğin üyesi olmak benim için büyük bir onur. Bu onuru taşımak lazım” ifadelerini kullandı.

Sağlık sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tugay, toplum sağlığına yönelik uyarılarda bulunarak, “Ülkemizin sağlık sistemini yönetenler, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının değerini yeterince bilmiyor gibi görünüyor. Burada çok üzülen, yıpranan insanlar, ne kadar yara alsalar da ayağa kalkıp işlerine devam ediyor. Sağlık sorunu, ülkemizin en büyük sorunlarından biri. Gittikçe sağlıksızlaşan bir toplumumuz var. İnsanların hasta olmaması için çalışmamız gerekiyor. Koruyucu hekimlik ve toplum sağlığı hizmeti çok önemli” dedi.

Eşrefpaşa İzmir için büyük bir şans

Başkan Tugay, belediyeye ait bir hastanenin önemine işaret ederek, “Bu hastane en çok da İzmir halkı için bir şans. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak böyle değerli bir hastanenin, böyle güzel bir hekim kadrosunun aynı zamanda bir üst yöneticisi olarak İzmir halkı adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Tıp Bayramı’nız kutlu olsun. Hepiniz iyi ki varsınız” şeklinde konuştu.

Eşrefpaşa Hastanesi’nin ek hizmet binasının bu yıl tamamlanacağını belirten Tugay, diyabetik yara bakımı, aile planlaması ve koruyucu hekimlik alanlarında daha fazla hizmet verilmesini istedi. Tugay, “Taramaları daha çok yapalım, diyabet farkındalık merkezlerini yaygınlaştıralım. Ben sizlere güveniyorum. İnsanlara iyi sağlık hizmeti verelim. Burada bulunduğum süre içinde ben bunun güvencesiyim” ifadelerini kullandı.

Hekimlik anılarını paylaştı

Meslek hayatına dair anılarını paylaşan Tugay, cerrahi deneyimlerine değinerek, “Ameliyatta her şeyin yolunda gittiği son aşamadaki duyguyu gerçekten özledim. Ameliyat ettiğim tüm hastaların pansumanını da kendim yapardım. Pansuman sırasında hasta ile sohbet etmek çok keyifliydi; o anlar insan olarak çok hoştu. Belediye başkanlığında da bu insani duyguları farklı bir boyutuyla yaşıyorsunuz. 4,5 milyonluk bu şehirde 4,5 milyon hikâye var. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Hep daha iyisi için devam etmek lazım. Hiçbir belediye başkanı tek başına iyi olamaz; ancak çalışma arkadaşlarıyla aynı hissi paylaşırsa başarılı olur” dedi.