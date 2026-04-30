Olay, Çandarlı'daki bir kafede iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan sözlü tartışmayla çıkmıştı. Ancak tartışma kısa sürede çığırından çıktı.

İddialara göre, taraflardan birinin haber vermesinin ardından olay yerine otobüsle destek için bir grup gelmişti.

Kalabalığın büyümesiyle beraber ortam bir anda savaş alanına dönmüştü. Sandalyeler fırlatılırken, yumruklar ve tekmeler savrulmuştu.

O anlar anbean kameraya yansıdı

Çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler, çıkan kaosun boyutunu adeta ortaya koydu.

Olay anında, kalabalık bir grubun birbirinin peşine düştüğü, bazı kişilerin yerlerde sürüklendiği ve darp edildiği görülüyor.

Arbede anında bir kişinin bıçak darbeleriyle yaralanması ise olayın durumunu daha da büyütmüştü. Mahallede büyük paniğe yol açan kavga, polisin müdahalesiyle bitirilmişti.

6 kişi cezaevine gönderildi

Emniyet ekiplerinin detaylı çalışmasının ardından kavgaya karıştığı belirlenen 8 şüpheli tek tek yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye gönderilen zanlılardan T.A. ve U.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; Nesimi K., Şerif A. G., Hüseyin K., Mehmet A. K., Mustafa Ç. ve Sezer K. isimli 6 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Sosyal medya paylaşımları inceleniyor

Olayın sonrasında güvenlik kamerası kayıtlarını detaylıca inceleyen ekipler, soruşturmayı genişletiyor. Aynı zamanda, kavganın ardından sosyal medya platformlarında halkı kin ve düşmanlığa sevk edecek, toplumsal huzuru bozmaya yönelik paylaşımlar yapan hesaplar hakkında da yasal işlem yapıldığı duyuruldu.