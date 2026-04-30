Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Pamucak’ta devam eden asfaltlama mesaisiyle ilgili sahadan bilgi verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZBETON ekipleri, ilçe genelinde yol yenileme işlemlerine başladı. Çalışmaların ilk etabı Pamucak bölgesinde yürütülürken, Başkan Sengel sahada çalışan personelle bir araya gelerek süreç hakkında detayları inceledi.

Çalışmalar devam ediyor

Ekiplerle çalışma alanını gezen Sengel, projenin etap etap ilerleyeceğini belirtti. "Arvalya’nın üst tarafındayız" diyen belediye başkanı, güzergahı şu sözlerle özetledi: "Pamucak’ın altına kadar, yani Seferihisar yol ayrımına uzanan hatta asfalt serilecek. Ardından altyapı tesisatlarının tamamlanması beklenen Zeytinköy’de, sonrasında ise sanayi bölgesi ve iç kesimlerde çalışmalarımız devam edecek."

Bu yolların yapılması çok değerli

Başkan Sengel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İZBETON Genel Müdürü Gökhan Kara ve Fen İşleri Dairesi çalışanlarına teşekkürlerini iletti. Efes Selçuk’a verilen sözlerin hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Sengel, sözlerine şunları ekledi: "Hemşehrilerimiz ve dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimiz adına bu yolların yapılması çok değerli. Burası sadece bizim ilçemiz için değil, ülkemizin dış dünyaya açılan kapısı niteliğinde. Bu ortak çalışmayı İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile İZBETON sayesinde hayata geçiriyoruz."

