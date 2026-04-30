İzmir'in mahalleleri, her birinin kendi tarihi, gündelik ritmi ve sosyal kodu olan bir mozaik biçiminde uzanıyor. Aşağıda şehrin en bilinen ve karakteristik mahalleleri, kısa portreleriyle birlikte derlendi.

Konak ve Alsancak çevresi

Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Kordon ve Barlar Sokağı ile şehrin sosyal kalbi sayılıyor. Eski adı Punta olan semt, cumhuriyet döneminde bayraktan esinlenerek yeniden isimlendirildi. Karataş, tarihi asansörü ve farklı milletlerden insanların bir arada yaşadığı dokusuyla dikkat çeken bir başka Konak semti. Basmane ise tren istasyonu, butik oteller ve eski Ermeni basma fabrikalarından gelen ismiyle çok katmanlı bir geçmişe sahip.

Karşıyaka tarafı: 35,5'in dünyası

İzmir'den ayrı bir il havasında yaşayan Karşıyaka, kendine has 35,5 plakasıyla âdeta bir alt kimlik oluşturmuş. Yalı Mahallesi, şehrin en kalabalık mahallesi unvanını taşıyor. Bostanlı, sahil hattı ve eski sebze tarlalarından (bostanlardan) gelen ismiyle huzurlu bir aile bölgesi. Şemikler, eski köy kimliğini koruyan, kuzeydeki sakin alternatif. Karşıyaka Çarşısı ise AVM'lere meydan okuyan klasik esnaf damarı.

Bornova: gencin başkenti

Ege Üniversitesi'nin etkisiyle Bornova, öğrenci nüfusunun yoğunlaştığı dinamik bir bölge. Kazımdirik Mahallesi, Küçükpark ve Büyük Park'ı içinde barındıran, kafe-pub kültürünün geliştiği gözde adres. Erzene, üniversite kampüsüne sıfır olan akademik mahalle. Özkanlar, ismini 80'li yıllarda inşaat işine giren Özkan ailesinden alan klasik bir Bornova mahallesi.

Diğer öne çıkan mahalleler

Güzelyalı, sahili ve yenilenen çehresiyle aile dostu bir bölge. Üçkuyular, eski adı Uyracti olan ve vapur iskelesiyle bilinen sakin köşe. Karabağlar, ismini eski üzüm bağlarından alıyor ve geniş bir yerleşim sunuyor. Buca, Ege Tıp Fakültesi'nin etrafında şekillenen kalabalık ilçenin merkezi. Şirinyer ise Bizans dönemindeki Paradeiso (cennet) anlamından evrilmiş ilginç isimli bir konum.

İzmir'in mahalleleri tek bir karakter etrafında değil, birbirine zıt enerjilerin bir arada durduğu bir denge üzerinde duruyor. Şehrin asıl güzelliği belki de bu çeşitlilikte gizli.