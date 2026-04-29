Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’de ‘otopark’ tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. Balçova’da metro istasyonu çıkışında yer alan otopark alanı ile ilgili belediye ve iş dünyasının dev ismi Koç Ailesi’nin karşı karşıya geldiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Daha önce Balçova’da Asmaçatı projesini hayata geçirten Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi Semahat Arsel Koç’un yine ilçede bulunan başka bir arazisini ‘ücretsiz kamu kullanımı’ şartıyla belediyeye tahsis ettiği ileri sürüldü. Ancak belediyenin alana bariyer ve gişe sistemi kurması ve geçtiğimiz mart ayında ‘ücretli otopark sistemi’ne geçme girişimi; mülkiyet sahiplerinden Semahat Arsel Koç’un “şartlı devir” itirazına takıldı. Yaklaşık 8 bin metrekarelik alanda Koç’un bin 300 metrekarelik bir alana sahip olduğu; bu alanı “vatandaşın ücretsiz kullanımı” şartıyla belediyeye bıraktığı ancak alanın ticari bir işletmeye dönüştürülmek istenmesi üzerine hukuki yollara başvurulduğu ileri sürüldü.

Mülkiyet trafiği epey karışık

Söz konusu alandaki mülkiyet trafiği de dikkatleri çekti. Bahsi geçen otopark alanının tek bir tapudan oluşmadığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, alanda Büyükşehir Belediyesi’ne ait 6 bin 700 metrekarelik kısmın yanı sıra, Seyit Ali Büyükbaş’a ait olan ve belediyece kamulaştırıldığı belirtilen yaklaşık 300 metrekarelik bir bölüm bulunuyor. Semahat Arsel Koç’un mülkiyetinde bulunan bin 300 metrekarelik alanın ise kullanım hakları Büyükşehir’e verilirken; daha önceki yıllarda Balçova Belediyesi’nin de alanda hakkı olduğu ancak daha sonra bu hakkı İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne devrettiği bilgisi verildi.

Daha önce de tartışmalara konu olmuş!

Alanda daha önce de birçok tartışma yaşandığı biliniyor. 2018 yılında Narlıdere Metrosu’nun yapımı aşamasında hissedarlardan Seyit Ali Büyükbaş’ın arazisinin kendine sorulmadan şantiye alanına çevrildiği iddiaları haberlere konu olmuştu. Arsanın üç hissedarından bir tanesinin kendisi olduğunu belirterek bölgenin panolarla çevrildiğini söyleyen Büyükbaş, "Ortaklar arasında Koç'un kızı Sema Sevim Arsel ve Balçova Belediyesi de var. Tapulu arazim gasp edildi" sözleriyle yaşananlara tepki göstermişti. Daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce Büyükbaş’ın arazisinde kamulaştırılma yapıldığı bilgisi de verildi.

Bariyerler havada bekliyor

Birçok tartışmanın yaşandığı otopark alanında ise şu an deyim yerindeyse sessizlik hakim. Belediye tarafından kurulan gişe ve bariyer sistemleri atıl vaziyette beklerken; herhangi bir görevlinin bulunmadığı alanda bariyerlerin açık tutulması da dikkatleri çekti. Söz konusu iddiaların ilçede kulaktan kulağa konuşulduğu ifade edilirken; İzmirlilerin otoparkı ücretsiz kullanmaya devam ettiği bölgede, çevre sakinleri ise son dönemde yeni seyyar ticari oluşumların türediğini gözlemlediklerini aktardı.