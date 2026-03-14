Son Mühür/ Emine Kulak- Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) eski müfettişlerinden Çetin Güneş, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmede bulundu. Ülkenin gelir kapasitesinin güçlü olduğunu ancak kaynakların kullanımında ciddi sorunlar bulunduğunu söyledi. Pandemi döneminde yaşanan ekonomik dalgalanmalara rağmen Türkiye’nin iflas noktasına gelmemesinin ekonomik potansiyelin göstergesi olduğunu belirten Güneş, asıl problemin gelir yetersizliği değil kaynakların yanlış alanlara yönlendirilmesi olduğunu ifade etti.

Gelir tarafında ciddi bir sorun olmadığını, ancak giderlerin yanlış alanlara yönlendirilmesinin mevcut ekonomik tabloyu ortaya çıkardığını dile getiren Güneş, “Ne kadar güçlü ülke olduğumuz son pandemi döneminden sonra yaşadıklarımızla ortaya çıktı. Onca olan şeye rağmen biz hala iflas noktasına gelmediysek kaynağımızın olduğu ortaya çıktı. Bu kadar kaynağın aktarım yerinde sıkıntı varmış. Gelir yönünden hiçbir sıkıntı olmadığını gördük. Gider yönü bizi bu duruma getirdi” dedi.

Enflasyon ve faiz oranlarının halen yüksek seyrini sürdürdüğüne dikkat çeken Güneş, kamu harcamalarındaki transferlerin sosyal kesimlere yeterince yansımadığını belirterek, “Ne enflasyon düştü ne faiz. Gelirlerle artış, giderlerde transfer var. Bu giderler emeklilere transfer edilseydi 4 ya da 5 bin lirayı konuşmazdık. Ülkemiz Türkiye ekonomi yönünden güçlü ama yanlış yere transfer ediliyor” diye konuştu