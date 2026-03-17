Son Mühür/ Emine Kulak- Ramazan Bayramı’na sayılı günler kaldı. Ülke genelinde bayram hazırlıkları hız kazandı. Küçük esnaf, artan maliyetler ve ekonomik belirsizlikler arasında müşterilerini çekebilmek için özel kampanya ve ürünlerle vitrinlerini süslemeye başladı. Bayram alışverişinin başlamasıyla birlikte, esnaf hem moral hem de kazanç umudunu bayrama bağladı.

İzmir Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Emin Bağcı, bayram öncesi sektörün durumunu değerlendirdi.

“En ucuz bayram şekeri 250 TL”

Şeker, çikolata, kolonya gibi bayram ürünlerinin maliyetlerinden bahseden Bağcı, “Enflasyon oranına göre artışlar var. Esnaf maliye zammını yapar. En ucuz bayram şekeri 250 TL. Çikolatalar da kalite kalite değişir. Daha lüks yerlerde satıldığında ise kutu bazında bin TL’nin üzerinde satılır” dedi.

“Gelenek alışverişleri azalıyor”

Eskisine göre bayram alışverişinde geleneklerin artış mı azalma mı gösterdiğini değerlendiren Bağcı, “Toplumsal bir değişimimiz var. Gelenek alışverişleri yavaş yavaş azalıyor. Bayramlaşma, akraba ziyaretleri geleneklerimiz gittikçe azalıyor. Bayram’da tatile çıkma alışkanlığı var ama bu sene o da olmayacak” diye konuştu.

“Hep umutluyuz ama mutlu değiliz”

Küçük esnafın umutlu olduğunu ama mutlu olamadığını söyleyen Bağcı, “Hep umutluyuz ama mutlu değiliz. Esnafın kazanması için kasasında para olması lazım. Esnafta para yok. Alışkanlık haline geldi. Herkes kredi kartlarıyla alışveriş yapıyor. Dolayısıyla kazandıkları para da bankaya gidiyor. Devlet kredi kartı ile olan alışverişi destekliyor ve yaygınlaştırıyor, zorunlu koşuyor. Her şeyi kayıt altına alabilmek için cash para ile değil de kredi kartı ile alışveriş yapmasına teşvik ediyor” diye konuştu.

“Baklava ile yapılan bayram; çikolataya, şekere döndü”

Bayram alışkanlıklarının da değiştiğini ifade eden Bağcı, “Ekonomi de olsa siyaset ile iç içeyiz. Toplumumuzda mutlu olan kesim çok yok. Çalışan ve emekliler mutsuz ve umutsuz. İnsanlar geleceğinden emin değil. Bunu konuşmak da doğru değil ama gerçeklerden de kaçamayız. Emekli hangi maaşı ile tatlı, hangi maaşı ile şeker alacak? Baklava ile yapılan bayram çikolataya, şekere döndü” dedi.