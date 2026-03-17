Son Mühür- İzmir’de baraj doluluklarında kayda değer artış yaşandı. Uzun süredir kritik seviyelerde seyreden su kaynakları, geçtiğimiz haftalarda etkili olan yağışların ardından yükselişe geçti. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), şehrin barajlarındaki güncel doluluk oranlarını paylaştı. 17 Mart 2026 verilerine göre İzmir’in içme suyu kaynaklarındaki durum şöyle:

Tahtalı Barajı’nda doluluk yüzde 40'ı aştı

İzmir’in ana içme suyu kaynaklarından olan Tahtalı Barajı’nda aktif doluluk oranı yüzde 40,25 olarak ölçüldü. Geçen yıl aynı dönemde bu oran yalnızca yüzde 15,56 seviyesindeydi. Barajdaki yükseliş, bölgeye düşen yoğun yağışlarla birlikte su rezervlerindeki toparlanmayı işaret ediyor.

Ürkmez Barajı tam kapasiteye ulaştı

Ürkmez Barajı’nda doluluk oranı yüzde 100’e çıktı. Geçen yıl aynı dönemde doluluk yüzde 27,25 seviyesindeydi. Barajın tamamen dolması, özellikle yaz aylarında yaşanabilecek su sıkıntısına karşı kritik bir güvence olarak değerlendiriliyor.

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda artış devam ediyor

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda aktif doluluk yüzde 69,64 olarak kaydedildi. Geçen yıl aynı tarihte bu oran yüzde 17,96 seviyesindeydi. Son yağışlar sayesinde baraj, uzun süredir düşük seviyelerde olan doluluk oranını önemli ölçüde artırmış oldu.

Balçova Barajı’nda yüzde 94 doluluk oranı

Balçova Barajı’nda da doluluk seviyelerinde artış görüldü. Aktif doluluk oranı yüzde 94,32’ye yükseldi. Geçen yıl aynı dönemde doluluk yüzde 37,85 seviyesindeydi. Uzmanlar, bu barajdaki artışı kent içi su ihtiyacının güvence altına alınması açısından olumlu buluyor.

Gördes Barajı’nda yavaş yükseliş sürüyor

Uzun süredir kritik seviyelerde olan Gördes Barajı’nda doluluk artışı devam ediyor. Aktif doluluk oranı yüzde 28,32’ye ulaştı. Geçen yıl aynı tarihte bu oran yalnızca yüzde 5,75 seviyesindeydi. Yağışlarla birlikte barajın doluluk oranında gözle görülür bir iyileşme kaydedildi.