Son Mühür- Meteoroloji, İzmir için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Hafta sonu planı olanlar veya pazartesi işe gidecekler dikkatli olmalı.

Pazar sabahı şiddetli yağmur geliyor

İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin aktardığı verilere göre, 3 Mayıs Pazar sabahı saat 09.00 itibarıyla şehir genelinde hava kötüleşmeye başlayacak. Metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında yağış düşmesi düşünülen kuvvetli bir sağanak kapıda.

Yağış ne kadar sürecek?

Yağışlı hava yalnızca pazar gününü etkilemeyecek. Tahminlere göre yağışın 4 Mayıs Pazartesi günü öğle saatlerine (saat 12.00 civarı) kadar aralıklarla süreceğine işaret ediyor.

Meteorolojiden vatandaşlara uyarı

Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlardan kaynaklı bazı sorunlar meydana gelebilir. Meteoroloji vatandaşları; ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, kuvvetli yağış anında kuvvetli rüzgar, fırtına ve ulaşımda aksamalar meydana gelebilir diyerek önlem almaları için uyardı.

