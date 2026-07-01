Bornova Belediyesi’nin Temmuz ayı olağan meclis gündeminin birinci birleşimi Belediye Başkanı Ömer Eşki idaresinde bugün gerçekleşti. Meclis toplantısının en dikkat çeken konularından biri ise Bornova Belediyesi'nin şirketlerinden olan İZBAŞ ile ilgili oldu.

İZBAŞ'ın kar edip etmediği ile ilgili belirsizlik hakkında konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "İZBAŞ zarar etmedi. Bornova dışından da birçok ilçede asfalt yama işleri de yaptı. İZBAŞ 18 milyon kar etti. Mesele sadece kar değil. Pazar yerleri de düzene sokuldu. Büyükpark’ taki kafelerde gerekli düzenlemeler yapılacak." ifadelerini kullandı.

Başkan Eşki'nin Meclis'te yapmış olduğu bu açıklamaya, AK Parti cephesinden soruyla yanıt geldi.

Kasacı'dan Eşki'ye: "18 milyon TL kâr eden bir şirketin vergi matrahı neden oluşmamıştır?"

Sosyal medya hesabı üzerinden Meclis toplantısının ardından bir paylaşımda bulunan ve Ömer Eşki'ye soru yönelten AK Parti Bornova Meclis Üyesi Adem Kasacı, "KAMUOYUNUN TAKDİRİNE

Bornova Belediye Başkanı, İZBAŞ A.Ş.'nin 2025 yılında 18 milyon TL kâr ettiğini açıkladı.

Ancak kamuya açık e-Vergi Levhası'nda, şirketin 2023, 2024 ve 2025 yıllarında "Matrahsız" olduğu görülüyor.

O halde kamuoyunun cevabını beklediği soru nettir:

18 milyon TL kâr eden bir şirketin vergi matrahı neden oluşmamıştır?

Bunun elbette hukuki ve mali açıklamaları olabilir. Ancak kamu kaynaklarını yöneten bir belediye şirketi için açıklama yapmak bir tercih değil, sorumluluktur.

Kamuoyu şu soruların cevabını bekliyor:

18 milyon TL kâr nasıl oluştu?

Vergi matrahı neden oluşmadı?

Mali tablolar ile vergi kayıtları arasındaki farkın gerekçesi nedir?

Şeffaflık; övünmek değil, hesap verebilmektir." ifadelerini kullandı.