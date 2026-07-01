Son Mühür- Geçtiğimiz yıllarda artış gösteren ve günümüzde de popülerliğini koruyan online yemek siteleri vatandaş için büyük bir kolaylık olsa da lokantacı esnafını büyük oranda mağdur ediyor. Komisyon oranlarının yüksekliğine dikkat çeken Pınarbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cezmi Çulhaoğlu, "Yemeği üreten lokantacıya ayrıca ek maliyetler çıkarıyorlar.

Yemeği yapan, üreten, emek koyan, alın teri döken lokantacı hak ettiğini kazanamazken sadece servis edip tüketiciye ulaştıran sanal şirketler aslan payını alıyor. Bu platformların etkin denetlenmesi, komisyon oranlarının makul seviyelere çekilmesi gerekiyor’ diye konuştu."

"Yenilikleri uygularken esnafın mağdur edilmesine izin verilmemeli"

Korona dönemi ile başlayan sanal uygulama furyasını hatırlatan Çulhaoğlu, "O dönem lokantalar kapalıydı ve insanlar evlerinden çıkamıyordu. Bir zorunluluktan dolayı internetten siparişler yaygınlaşmıştı.

Corona süreci bitince de insanlar daha kolay olduğu için internet alışverişlerinden vazgeçmedi. Bu normal. Çağın bir gerekliliği. Ancak yenilikleri uygularken esnafın mağdur edilmesine izin verilmemeli. Bu şekilde ticaret olmaz. Teri döken esnaf, parayı kazanan platform. Acil önlemler alınmalı." dedi.

"Bizim esnafı yaşatmamız lazım"

Bakanlık ve belediyeler tarafından gerçekleştirilen denetimlere de değinen Başkan Çulhaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Toplum sağlığı ve ekonomik disiplin için yapılan bu denetimlere, sanal ortamlarda faaliyet gösteren yemek şirketleri de dahil edilmeli.

Yüksek komisyon oranları nedeniyle birçok esnaf işletmesi ayakta kalmakta zorlanıyor. Online şirketleri bir de kafalarına göre lokantacılara kargo, sunum bedeli vb gibi başlıklar altında ek maliyetler getiriyor. Yasal düzenlemelerle gıda sektöründeki ticarete çeki düzen verilmesinin zamanı geldi.

Mevcut durum sadece esnafı değil, yerel ekonomiyi ve istihdamı da olumsuz etkiliyor. En küçük lokantada, büfede en az 3-4 kişi çalışıyor. Bizim esnafı yaşatmamız lazım ki toplum da huzur bulsun."

"Esnafımıza sahip çıkmak hepimizin sorumluluğu"

Tüketiciye de çağrıda bulunan Cezmi Çulhaoğlu, "Esnafımıza sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur. Mümkün olduğunca siparişlerimizi doğrudan işletmelerden verelim, mahallemizin ve kentimizin ekonomisine katkı sağlayalım. Güçlü esnaf, güçlü ekonomi demektir. Halkın çoğunluğunu oluşturan esnaf yaşarsa şehir yaşar. İstihdam artar, kentin refah seviyesi yükselir, sokaklarımız aydınlanır." diye ekledi.