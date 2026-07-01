Son Mühür/ Emine Kulak- Bornova Belediyesi’nin Temmuz ayı olağan meclis gündeminin birinci birleşimi Belediye Başkanı Ömer Eşki idaresinde gerçekleşti. Toplantıda önergeler ve komisyon raporları görüşüldü.

Bornova’nın payı Bornova’ya geçiyor

Bornova Belediyesi, Urla Belediyesi ile şirketler üzerinden yürüttüğü yüzde 1’lik ortaklığı bitirmek için harekete geçti. Sermayesinin yüzde 99'u Urla Belediyesi’ne ait olan Urla İmar Turizm Teknik Hiz. San. Tic. (URİT) şirketindeki, Bornova Belediyesi’ne ait yüzde 1'lik (260 hisseye karşılık 26 bin TL bedelli) payın devri amacıyla hazırlanan önerge meclis gündemine geldi. Bornova Belediyesi’nin ortaklığı sonlandıracak bu hamlesi, resmiyet kazanması için meclis üyelerinin onayına sunuldu. Önerge incelenmek üzere plan ve bütçe komisyonuna sevk edildi.

17 araç hurdaya ya da MKE’ye verilecek

17 (On yedi) adet araç ve iş makinesinin, hurdaya ayrılması ve ilgili mevzuat çerçevesinde Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş.'ye (MKE) verilmesi hakkında önerge meclis üyelerinin oy birliği ile komisyonlara sevk edildi.

İZBAŞ şirketinin temsiliyeti değişecek

Sermayesinin yüzde 100'ü Belediye’ye ait olan İZBAŞ İzmir Bornova Belediyesi İnşaat Altyapı Ticaret Anonim Şirketi'nin genel kurullarında, Bornova Belediyesi'ni 3(üç) yıllığına temsil etme yetkisi verilen Adnan Hocaoğlu'nun yetkisinin sonlandırılarak ve 01.07.2026 - 31.03.2029 tarihleri arasında İZBAŞ İzmir Bornova Belediyesi İnşaat Altyapı Ticaret Anonim Şirketi'nin genel kurullarında, Bornova Belediyesi'ni Kudret YİĞİT'in temsil etmesi gündeme geldi. Önerge meclis üyelerinin oylarıyla komisyonlara sevk edildi. Önerge hakkında söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Akın Dalgıç, “Biz değişim bekliyorduk ama... İZBAŞ kar ediyor mu?” diye sordu.

EŞKİ: İZBAŞ 18 milyon kar etti

İZBAŞ’ın kar ettiğini söyleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “İZBAŞ zarar etmedi. Bornova dışından da birçok ilçede asfalt yama işleri de yaptı. İZBAŞ 18 milyon kar etti. Mesele sadece kar değil. Pazar yerleri de düzene sokuldu. Büyükpark’ taki kafelerde gerekli düzenlemeler yapılacak” dedi.

Dalgıç: Kar ettiğini duymak sevindirdi

Tekrar söz alan AK Partili Dalgıç, “Geçmiş dönemden gelen bir durum var. Geçmiş zamanlarda İZBAŞ yönetimini ziyaret ettik. Kar ettiğini duymak bizi sevindirdi” diye konuştu.

Özkebapçı: 2 ambulansımız var. Bir tanesi arızalı, diğerinin de parçası eksikmiş

Gündem dışı konuşmalarda ambulans hizmeti ile yaşadığı olayı anlatan AK Partili Meclis Üyesi Osman Özkebapçı, “Bornova’nın 2 tane ambulansı var. Bir tanesi arızalı bir tanesinin de parça eksikliği olduğu söylendi. Ambulans hizmeti olmadığı bana bildirildi.

Vatansever: Ambulans hizmet yönetmeliği değişti

Ambulans hizmeti hakkında bilgi veren CHP Meclis Üyesi Mustafa Vatansever, “Ambulans yönetmeliği değişti. Belediyelerimizin ambulans hizmeti vermesinin yönetmeliği değişti. Büyükşehir Belediyesi’nde ambulans servisi var, çalışmalar sürdürülüyor ve genişletiliyor. İlçe belediyelerin ambulans hizmeti vermesi şuanda çok rahat değil” diye konuştu.

Eşki: Parkların sorunlarına parça parça bakıyoruz

AK Partili Meclis Üyesi Adem Kasacı’nın park sorunlarını belirtmesi üzerine Başkan Eşki cevap olarak, “Doğanlar’da sağlık ocağını ziyarete gittim. Karşısındaki park sorunluydu. Hızlı bir şekilde halledildi. Personel, malzeme hepsinin bir anda olması mümkün değil. Parça parça hallediliyor” dedi. Diğer yanda Başkan Eşki konuşmasında, ilçedeki barınaklar hakkında da bilgi vererek, “Barınağımızın hayvan kapasitesi 200. Şuanda 290 adet hayvanımız var. Orman’dan bir yer istedik. Geçiş yolu için izin alınması gerekiyor. Mülkiyet müfettişi geldi görüşme yapıldı. Dereden, tepeden olsa da o yolu açacağız. Tam kapasite yürütsek de 2 bin civarında tespit ettiğimiz sokak hayvanı var. Bu tek başına belediyelerin çözebileceği bir şey değil. İşaret edilen şey ama ben uyutmamam. O girişimde bulunmam. 43 dönüm kadar yer istedik, tahsis edildi. Bir mesafe alacağız” dedi.

Kasacı: Hurdacıların molozları kirliliğe neden oluyor

AK Partili Meclis Üyesi Adem Kasacı gündem dışı söz alarak, “Hurdacılar sitesinde zabıta çalışma gerçekleştirdi. Fakat orada uzun süredir değişiklik söz konusu. Hurdacıların attıkları molozlar görüntü kirliliğine neden oluyor” dedi.

Eşki: Ayakkabıcılardan sonra sıra hurdacılarda

Kasacı’ya yanıt veren Başkan Ömer Eşki, “Ayakkabıcılarda yaptığımız çalışmada sistem oturdu. Oradan sonra hurdacılara gireceğiz. Attıkları parçaları çöp kovalarının yanına koyuyorlar. Nereye hurdacı varsa hepsiyle iletişim kurup, sorunun başladığı noktada çözmek için adım atacağız” dedi.