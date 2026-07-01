Bornova Belediyesi, Türk tiyatrosunun usta yazarı Güngör Dilmen'i altı gün süresince sahnelenen 11 oyunla anmış oldu. Etkinliklerin finalinde ise Yıldız Kenter Sahnesi'nin fuaye alanına "Güngör Dilmen Fuaye Alanı" adı konularak tiyatro tarihine iz bırakan iki önemli isim Bornova'da yaşatılmış ve anılmış oldu.

11 oyun sahnelendi!

Bornova Belediyesi tarafından gerçekleştirilen anma programı kapsamında, Türk tiyatrosunun önemli yazarlarından Güngör Dilmen'in eserleri ve sanat yaşamı altı güne yayılan etkinliklerle anılmış oldu. Program çerçevesinde toplam 11 tiyatro oyunu sanatseverlerle bir araya gelirken, etkinlikler yoğun ilgiyle karşılandı.

Güngör Dilmen'in adını taşıyacak!

Anma programının finalinde anlamlı bir tören düzenlendi. Yıldız Kenter Sahnesi önünde yer alan fuaye alanına "Güngör Dilmen Fuaye Alanı" adı konuldu. Böylece hem Türk tiyatrosunun usta kalemi Güngör Dilmen hem de sahneye adını veren Yıldız Kenter, Bornova'da isimleri yaşatılan iki önemli sanatçı olmuş oldu.

"Sanata ve vefaya ortak oldunuz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, etkinliklere katılan vatandaşlara teşekkürlerini ileterek, salonları dolduran Bornovalıların alkışlarıyla hem sanata hem de vefa duygusuna ortak olduğunun altını çizdi.