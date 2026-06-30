Son Mühür- Aşure ayının gelmesiyle aşure kazanları kaynamaya başladı. Bu kapsamda Bornova Belediyesi Büyükpark’ta yoğun bir katılımla aşure etkinliği gerçekleştirdi. Gerçekleşen etkinlikte 3500 vatandaşa aşure ikram edildi. Alevi inancının felsefesi, adalet özlemi ve birlik içinde bir arada yaşama iradesi en güçlü şekilde vurgulandı.

Dualar ve deyişlerle birlik ruhu

Etkinlik Kerbela Şehitleri’nin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Niyazi Dede’nin duaları eşliğinde aşure kazanlarının karıldığı dev buluşmada, sanatçı Mustafa Özarslan da seslendirdiği deyişler ve türkülerle alandakilere derinden duygusal anlar yaşattı.

"Gelin canlar bir olalım"

Programda konuşma gerçekleştiren İsmail Dede, kurulan bu sofranın ortak değerleri taşıyan bir "birlik cemi" olduğunu vurgulayarak insanlığa evrensel barış çağrısında bulundu. Ayrım gözetmeksizin kardeşlik vurgusu yapan İsmail Dede Atalarımızın "Düşmanınızı tehdit etmeyin, onları düşündürecek ve utandıracak asil laflar söyleyin" öğüdünü aktardı.

İsmail Dede, şiddet ve kötülükten uzak durarak, iyiliği ve güzelliği hep birlikte inşa etmek adına tüm insanlığı "Gelin canlar bir olalım" sözleriyle birleşmeye davet etti.

Başkan Ömer Eşki: "Kerbela bizim için bir adalet pusulasıdır"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kerbela’dan çıkarılması gereken iki hayati ders olduğunu ifade ederek, "Bizim için Kerbela, sadece geçmişte yaşanmış bir acı değil; bugüne ve yarına yön veren bir adalet pusulasıdır. Buradan çıkaracağımız en büyük ders; bedeli ne olursa olsun her zaman doğrudan ayrılmamak, mazlumun yanında saf tutmak ve gücün, iktidarın her şey olmadığını asla unutmamaktır. Bornova'da paylaşmanın, eşitliğin ve bir arada yaşama iradesinin sembolü olan bu sofrayı kurmaktan onur duyuyoruz. Bu güzel birlikteliği sağlayan tüm canlara ve emek veren belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."diye konuştu.