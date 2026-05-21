Merhaba sevgili okurlar bu haftaki köşe yazımla eski bayramları kaleme almak istedim.

Malum eskiden bayramlar farklı kutlanırdı. Şenlik yeri, panayır alanları, geleneklerimiz çok eskide kaldı.

Şimdi bakıyorum da Kurban Bayramı’nda herkes bir yerlere tatil planı yapmış.

Nerede kaldı o eski tadı bayramların, eskiden kurban bayramında bütün aile bir araya toplanırdı. Kesilen hayvanın eti ile önce toplanılan evde hep birlikte kavurup yenir, sonra payları bölünerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılırdı. Biraz da kendimizi ayırırdık şimdi okuyorum da insanlar kurbanla kesilen hayvanın etini kendilerine alıyor. Kasapta kıymaya, köfteye, sucuğa çevrilip buzluğa atılıyor.

Peki kurbanın anlamı kalıyor mu sizce? Bence kalmıyor eskiden büyüklerimizin evine gider el öperdik ilk gün bütün aile bir arada toplanırdı. Şimdi öyle mi? Herkes tatil planlarını yapmış şehir dışına, ülke dışına çıkıyor.

Biz niye bu hale geldik? Avrupa’ya mı özeniyoruz? Bizim örf ve adetlerimize neler oldu sizi bilmem ama ben eski bayramları özlüyorum.

Bir de arefe gününden mezar ziyareti yapılırdı. dualar edilirdi. Bir çiçek edilirse mesarın kenarına... Şimdi evde okuduğun yerden kaybettiklerine dua gönderiyorlar tıpkı toplu mesajla bayram kutlamak gibi, gerçekten aynı şey mi?