Bir şey, olması gerekenden fazla dillendirilmeye başlayınca hem tadı kaçıyor hem de işin suyu çıkıyor. CHP ve mutlak butlan tartışmalarının bünyede yarattığı tahribat aynen bu.

Uzun, çok uzun, çok çok uzun zamandır dillerde mutlak butlan tartışmaları sürüyor. Ne zaman sönümlenecek gibi oluyor, iktidarın borazanı olan kanallarda konunun üzerine benzin dökülerek ateş harlanıyor.

Sıradan bir olay haline gelmesi, mutlak butlan isteyen kesim için en tehlikeli kısmı...

Kemal Kılıçdaroğlu'na gönül verenlerle, mevcut CHP yönetiminin arasındaki mesafe o kadar açıldı ki, artık kapanır mı? diye sormak bile anlamsız hale geldi.

Kimilerine basit geliyor ama aslında konu o kadar basite indirgenmeyecek kadar çetrefilli...

Şaibe tartışmalarına konu olan 4-5 Kasım kurultayının üzerinden 30 ay geçti.

Bu sürede, CHP sadece siyasi kararlar almadı. Devasa bir bütçeyi de yönetti.

Son 30 ayın üzerine bir bardak su için, zaten hiç yaşanmadı anlamına gelecek mutlak butlan kararı, milyarlarla ifade edilen bütçe harcamasını ortadan kaldırmıyor.

Hiçbir ticaret hukukçusu, 30 ayın mali bilançosunu ortadan kaldıracak formülü üretemez.

Siyasi anlamda, 'Yok deyince yok olan gerçekler, konu para olunca o kadar basitçe ortadan yok olmuyor'' ne yazık ki.

Kılıçdaroğlu'yla birlikte yol alan, gönül birliği yapan, siyasi geleceğini ona bağlayan insanların mutlak butlan beklentisi, inanılmaz tavan yapmış durumda. Koltuklar şimdiden dağıtılmaya başlanmış gibi...

Son İzmir kongresinde şapkadan çıkan sürpriz tavşan olan Çağatay Güç, mutlak butlan kararı çıkması halinde koltuğuna kesin veda edecek isimler arasında yer alıyor.

O koltuğun yeni sahibi ise kulislerde konuşulanlara göre Çiğli'nin önceki belediye başkanı Utku Gümrükçü olacak.

Gözler Temmuz ayında...

CHP İstanbul il kongresine yönelik 10 Temmuz'a ertelenen davadan karar çıkması halinde, mutlak butlan yolcusu kalmasın anonsunu duymak şaşırtıcı olmaz...