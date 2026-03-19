ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi’nde Jeffrey Epstein dosyalarının ele alındığı kapalı oturum, siyasi bir krize sahne oldu. Adalet Bakanı Pam Bondi’nin, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik kurulan fuhuş ağıyla ilgili belgelerin bakanlıkça nasıl yönetildiğine dair bilgi vermek üzere katıldığı toplantı, muhalefetin tepkisiyle yarıda kaldı.

Capitol Hill’de gerçekleştirilen görüşmede Adalet Bakanı Bondi ve Yardımcısı Todd Blanche, Epstein soruşturmasına dair süreçleri komite üyelerine aktarmak için hazır bulundu. Ancak oturumun seyri, Demokrat üyelerin Bondi’ye yönelik 14 Nisan’daki resmi ifade verme takvimine sadık kalıp kalmayacağı yönündeki baskısıyla değişti. Yaklaşık bir saat süren gergin bekleyişin ardından, Bondi’nin net bir taahhüt vermemesi üzerine Demokrat milletvekilleri salonu terk etti.

Sürece dair açıklama yapan ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Robert Garcia, Bondi'nin "mahkeme celbine uyma taahhüdünde bulunmayı defalarca reddettiğini" ifade ederek tepkisini dile getirdi. Toplantı çıkışında gazetecilerin ısrarlı sorularıyla karşılaşan Adalet Bakanı Pam Bondi ise stratejik bir yanıt vererek, "Yasalara uyacağımı gayet açık bir şekilde belirttim." dedi.

Denetim komitesi mercek altına aldı

Denetim Komitesi, Bakan Bondi’yi özellikle Epstein dosyalarının yönetim biçimi ve 14 Nisan’da yapılması planlanan oturum kapsamında mercek altına almış durumda. 2019 yılında Manhattan’daki hücresinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’in davası, aralarında siyasetçilerden kraliyet üyelerine kadar pek çok küresel ismin geçtiği bir ağın merkezinde yer alıyor.

Dava dosyalarında adı geçen Prens Andrew, Donald Trump, Bill Clinton ve Michael Jackson gibi isimler kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Öte yandan FBI ve Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen incelemeler, bir "müşteri listesi"ne dair somut kanıt bulunamadığını ve Epstein’in ölümünün cinayet değil, intihar olduğunu savunmaya devam ediyor.