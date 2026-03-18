Orta Doğu’da tırmanan bölgesel gerilim, küresel enerji arzının merkez üssü olan Katar’a sıçradı. Katar İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve petrol işleme tesislerinden biri olan Ras Laffan rafinerisinde şiddetli bir yangın çıktığı duyuruldu. İran’ın bölgedeki ABD bağlantılı enerji tesislerine yönelik tehdit mesajlarının ardından gelen bu saldırı, dünya piyasalarında enerji güvenliği endişelerini zirveye taşıdı.

Sivil savunma ekipleri ateş hattında

Ras Laffan Sanayi Şehri içerisinde yükselen alevlere müdahale etmek için bölgeye çok sayıda sivil savunma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bakanlık, yangını kontrol altına almak ve stratejik ünitelerin tamamen devre dışı kalmasını önlemek amacıyla yoğun bir çabanın sürdürüldüğünü bildirdi. Tesisin devasa boyutu ve içerdiği yüksek yanıcı maddeler nedeniyle müdahalenin güçlükle ilerlediği, bölgedeki dumanların kilometrelerce uzaklıktan görüldüğü gelen bilgiler arasında.

Tahliye uyarıları gerçek oldu

Bu kritik gelişmenin perde arkasında, İran’ın kısa süre önce bölge devletlerine yönelik yaptığı sert uyarılar yatıyor. İran yönetimi, kendi petrol tesislerinin ABD ve İsrail tarafından hedef alınması durumunda; Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’da bulunan ABD ile ilişkili petrol terminallerini vuracağını ilan etmişti. Tahran, saldırı öncesinde petrol tesisleri ve çevresindeki sivil yerleşimler için "tahliye uyarısı" yaparak bölgedeki gerilimi bir üst seviyeye taşımıştı. Ras Laffan’da yaşanan patlama ve yangın, bu uyarının ardından gelen ilk büyük misilleme olarak değerlendiriliyor.

Küresel piyasalarda petrol ve gaz alarmı

Dünyanın en büyük rafineri komplekslerinden biri olan Ras Laffan’ın hedef alınması, sadece yerel bir kriz değil, küresel bir ekonomik sarsıntı potansiyeli taşıyor. LNG ihracatında lider konumda olan Katar’ın bu stratejik tesisinde üretimin aksaması, dünya genelinde enerji fiyatlarının anlık olarak yükselmesine neden olabilir.