Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, ağır ve riskli iş kollarında görev yapanlar için emeklilik sistemi ek avantajlar barındırıyor. Fiili hizmet süresi zammı olarak tanımlanan bu hak sayesinde, çalışılan her yıl için prim gün sayısına eklemeler yapılıyor ve bu süreler doğrudan yaştan düşülüyor. Özellikle 2026 yılı itibarıyla güncellenen meslek listesiyle birlikte, çalışanlar "yıpranma payı hesaplaması nasıl yapılır" ve "erken emeklilik listesinde hangi meslekler var" gibi sorguları sıklaştırdı. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

YIPRANMA PAYI İLE EMEKLİLİK SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR?

Ağır, tehlikeli ve riskli işlerde çalışanlar için uygulanan yıpranma payı sistemi, temelde çalışanın iş başında geçirdiği süreyi "daha fazla" sayma ilkesine dayanıyor. Mevcut mevzuata göre, kapsama giren mesleklerde çalışanların her 360 günlük çalışmasına karşılık, işin risk derecesine göre 60, 90 veya 180 gün ilave hizmet süresi ekleniyor. Bu ek prim günleri, kişinin toplam primini artırırken aynı zamanda emeklilik yaş haddinden de indiriliyor. Böylece riskli işlerde çalışan vatandaşlar, standart çalışma koşullarına sahip olanlara göre çok daha erken yaşta emekli maaşı almaya başlıyor.

8 YIL ERKEN EMEKLİ OLMAK İÇİN HANGİ ŞARTLAR GEREKİYOR?

Erken emeklilik hakkından yararlanmak isteyenler için sistemdeki en kritik sınır, eklenen sürenin emeklilik yaşından ne kadar düşeceğiyle belirleniyor. Genel uygulamada kazanılan ek sürenin yarısı emeklilik yaşından düşülürken, bu süre bazı iş kollarında 5 yıla, yer altı maden işçileri gibi çok ağır işlerde ise 8 yıla kadar çıkabiliyor. Ancak bu avantajdan yararlanabilmek için çalışanın söz konusu riskli işte fiilen görev yapması şartı aranıyor. İdari kadroda veya risk içermeyen masa başı bölümlerde çalışanlar, meslek unvanları listede olsa bile genellikle bu hakkın dışında kalıyor. Ayrıca, yıpranma payının yaş haddini etkilemesi için ilgili meslekte en az 3600 gün (10 yıl) çalışma şartı bulunuyor.

YIPRANMA PAYI KAPSAMINDAKİ 45 MESLEK LİSTESİNDE KİMLER VAR?

SGK tarafından belirlenen ve yıpranma payı hakkı tanınan yaklaşık 45 farklı meslek dalı ve iş kolu mevcut. Bu listede en çok dikkat çeken meslek grupları şu şekilde:

Yeraltı maden ocaklarında çalışanlar, demir-çelik, çimento, cam ve alüminyum fabrikası işçileri, termik santral çalışanları.

Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Emniyet ve Sahil Güvenlik teşkilatı çalışanları ile MİT mensupları.

İtfaiyeciler, ceza infaz kurumu personeli ve radyasyonla çalışan sağlık personeli

Basın ve yayın kuruluşlarında muhabir, foto muhabiri ve kameraman olarak fiilen sahada görev yapan çalışanlar.

Su altında çalışan dalgıçlar ve asit üretimi gibi kimyasal risk taşıyan tesis çalışanları.