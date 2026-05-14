Son Mühür- Bankacılık endeksinin son bir haftada yüzde 3.60 değer kaybettiği süreçte BIST 100 endeksinin haftalık kaybı yüzde 2.94 olarak kayıtlara geçti.

Geçtiğimiz hafta 15 bin seviyelerinin üzerinde rekor tazeleyen BIST 100 endeksi gelen satış yüzde 1.23 değer kaybıyla 14.598,47 puandan tamamladı.

Endeks haftanın dördüncü işlem gününe ise yüzde 0.09 yükselişle 14.611 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.400 puanın destek, 14.700 ve 14.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Gözler ABD-Çin görüşmesinde...



Hürmüz Boğazı merkezli enerji krizinde gerilimin devam etmesi küresel piyasalarda tedirginlik yaratmaya devam ediyor.

Bütün gözler ABD Başkanı Trump ile Çin devlet Başkanı Şi Cinping arasında yapılacak görüşmeden çıkacak sonuçlara çevrildi. Masada Orta Doğu'daki İran merkezli savaş, Tayvan krizi, ikili ticaret ve ekonomi konularının ele alınması bekleniyor.

Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor. Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,3 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 geriledi.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Ons altın 4.698 dolardan, gram altın 6.864 liradan,

gümüş 87.17 dolardan,

Brent petrol 105.71 dolardan,

Bitcoin 79.838 dolardan alıcı buluyor.