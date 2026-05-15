Son Mühür- Bu hafta geçtiğimiz haftaya göre yüzde 2.77 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,32 yükselişle 14.644,70 puandan tamamladı.

Endeks haftanın son işlem gününe yüzde 0.81'lik düşüşle 14.526 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 14.800 ve 14.900 puanın direnç, 14.500 ve 14.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.



Küresel piyasalar tedirgin...



Küresel piyasalarda teknoloji şirketlerinin öncülüğünde görülen hızlı yükseliş, petrol fiyatlarındaki artışın ardından gelen satış baskısıyla sona ermiş görünüyor.

Asya borsalarında Çin hariç negatif bir hava hakimdi.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 6.1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,9 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2 gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 arttı.



Bitcoin, altın, gümüş, petrol...



Ons altın 4.585 dolarla 6 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyesini test etti. Ons altın 4.575 dolardan, gram altın 6.696 liradan,

gümüş yüzde 5'e varan kayıbın ardından 78.84 dolardan,

Brent petrol 109.95 dolardan,

Bitcoin 80.491 dolardan alıcı buluyor.