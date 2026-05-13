Son Mühür- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle İzmirli iki iş insanı hakkında harekete geçmişti.

Borsada işlem gören AVOD Gıda hisselerinde manipülatif işlemler olduğu gerekçesiyle İzmirli iş insanları Nazım Torbaoğlu ve Burak Kızak hakkında suç duyurusunda bulunan SPK, ayrıca söz konusu iş insanları hakkında iki yıl da işlem yasağı kararı almıştı.

SPK'nın suç duyurusunun ardından düğmeye basan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Nazım Torbaoğlu ve Burak Kızak hakkında gözaltı kararı verdi.

Manipülatif işlemler var...



Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Torbaoğlu ve Kızak hakkında Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışmalarda, Avod Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ paylarında manipülatif işlemler gerçekleştirildiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında İzmir ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenlenirken, şüphelilerin “piyasa dolandırıcılığı” ve “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla gözaltına alındığı bildirildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan plaket almıştı...



Hakkında gözaltı kararı verilen Nazım Torbaoğlu Birlik Vakfı'nın 40'ıncı kurulul yıldönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden vakfa yaptığı katkılar nedeniyle teşekkür plaketi almıştı.



İYİ Partili Gürban'dan ilginç mesaj...



İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban'ın, geçtiğimiz Temmuz ayında attığı ve ''Nazım pabucu yarım, çıkabilirsen dışarı oynayalım'' ifadelerinin yer aldığı ve bir tweeti yeniden paylaştığı görüldü.