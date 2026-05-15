Küresel çapta yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve jeopolitik gelişmeler, yatırım araçlarının yönünü belirlemeye devam ediyor. Vatandaşlar birikimlerini nasıl değerlendirecekleri konusunda uzman görüşlerini yakından takip ederken, finans analisti İslam Memiş piyasaların geleceğine dair ezber bozan bir tablo çizdi. Özellikle altın cephesinde uzun zamandır görülmeyen bir fırsatın ortaya çıktığını belirten uzman isim, yatırımcıların dikkat etmesi gereken kritik seviyeleri tek tek açıkladı. Gümüş ve Borsa İstanbul tarafındaki beklentilerini de detaylandıran Memiş, küresel ekonomideki dijitalleşme planlarına yönelik çok konuşulacak iddiaları gündeme getirdi.

ALTIN PİYASASINDA TARİHİ FIRSAT

Kapalıçarşı piyasalarındaki yüksek işçilik maliyetlerinin tamamen erimesiyle birlikte Türkiye'nin dünyadaki en ucuz altın pazarı konumuna geldiği belirtildi. Bu durumu benzersiz bir dönüm noktası olarak değerlendiren İslam Memiş, yatırımcılar için büyük bir avantaj oluştuğunu ifade ederek şu sözleri kaydetti:

"Cumhuriyet tarihinde ilk defa 12.500 doları bulan işçilik farklarını görmüştük. Şimdi bu farklar tamamen kapandı, hatta eksiye geçti. Yaklaşık 2,5 yıldır dünyanın en pahalı altınını biz satın alıyorduk, ancak şu an durum tam tersine döndü ve en ucuz altın Türkiye’de."

GRAM VE ONS ALTIN İÇİN BEKLENEN RAKAMLAR

Piyasaların yakından takip ettiği fiyat tahminlerini sıralayan analist, altındaki yukarı yönlü hareketin ilerleyen süreçte ciddi bir ivme kazanacağını öngörüyor. Yaz ayları için özellikle temmuz ve ağustos döneminde gram altının sekiz bin lira seviyelerine oturması bekleniyor. Yıl sonu için daha iddialı tahminlerde bulunan uzman isim, gram altının on bin lira hedefine ulaşabileceğini, ons altının ise beş bin sekiz yüz ile altı bin dolar bandında işlem görebileceğini vurguladı.

BIST 100 VE GÜMÜŞTE YENİ HEDEFLER

Değerli metaller cephesinde sadece altın değil, gümüş de kazanç arayışındaki yatırımcıların radarında kalmayı sürdürüyor. Gümüş ons fiyatında doksan altı dolar direncinin aşılmasıyla birlikte yüz iki ve yüz altı dolar seviyelerinin tekrar test edileceği düşünülüyor. Borsa İstanbul tarafında ise BIST 100 endeksinde zaman zaman görülen geri çekilmelerin geçici bir düzeltme hareketi olduğu, asıl yönün yukarı olmaya devam edeceği aktarıldı. Endeksin on altı bin puan seviyesini geçmesi halinde yıl sonuna doğru yirmi bin puan hedefine odaklanılacağı kaydedildi.

KÜRESEL EKONOMİDE BÜYÜK SIFIRLAMA İDDİASI

Enflasyonist baskılar ve küresel piyasalardaki belirsizliklerin arka planında tamamen planlı bir sürecin işlediği öne sürüldü. Petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve jeopolitik krizlerin belirli bir amaca hizmet ettiğini belirten İslam Memiş, dünyanın ekonomik gidişatına dair şu değerlendirmeyi yaptı:

"Aslında 2030 yılı için planlanan 'Büyük Reset' (Büyük Sıfırlama) süreci, yaşanan krizlerle birlikte erkene çekildi. Süreç 2027 yılını işaret ediyor ve bu planın finalinde tamamen dijital paralara geçiş hedefleniyor."

UZMAN İSİMDEN MANİPÜLASYON UYARISI

Sosyal medya platformlarında kriz dönemlerinde kasıtlı olarak dolaşıma sokulan ve bankalardan paraların çekilmesini teşvik eden asılsız söylemlere karşı vatandaşların çok dikkatli olması gerektiği hatırlatıldı. Maddi adımların sadece somut verilere dayandırılarak büyük bir sağduyu ile atılması gerektiği vurgulandı. Türkiye ekonomisi için sıcak bir gelişmeyi de aktaran analist, Suudi Arabistan sermayesinin Türkiye'deki enerji sektörüne yönelik potansiyel yatırımları için masada olduğunu ve taraflar arasında görüşmelerin hız kesmeden devam ettiğini bildirdi.