Otomotiv piyasasında elektrikli araçlara olan ilgi her geçen gün artarken, Togg cephesinden yüzleri güldüren yeni bir hamle geldi. Yerli otomobil üreticisi, hem T10X hem de T10F serisinde geçerli olacak 1 milyon liraya varan sıfır faizli kredi seçeneklerini devreye aldı. Kredi tutarları ve vade seçeneklerinin aracın versiyonuna göre değiştiği bu yeni dönemde, sıfır otomobil almak isteyenler Togg güncel fiyatları ve donanım paketlerine ait opsiyon ücretlerini yakından takip ediyor. Sınırlı bir süre için geçerli olan bu kampanyada aylık ödeme planları ve anahtar teslim fiyatlar yeniden şekillendi.

SIFIR FAİZLİ KREDİ KAMPANYASI VE AYLIK TAKSİT TUTARLARI

Togg'un paylaştığı Mayıs 2026 fiyat listesine göre, T10X modelinde iki farklı sıfır faiz seçeneği mevcut. T10X V2 versiyonunu tercih eden kullanıcılar için 750.000 TL kredi, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz imkanı sunulurken, bu seçeneğin aylık ödemesi 62.500 TL olarak belirlendi. Daha üst donanıma sahip T10X 4More versiyonunu satın almak isteyenler ise 1.000.000 TL krediyi 12 ay vade ve yüzde 0 faizle kullanabiliyor. Bu paketin aylık taksit tutarı ise 83.300 TL seviyesinde yer alıyor.

TOGG T10F KAMPANYASI KAPSAMINDA NE KADAR KREDİ VERİLİYOR?

Togg'un sportif sedan tasarımıyla dikkat çeken T10F serisinde de benzer bir finansman kolaylığı sağlandı. Hem T10F hem de T10F 4More versiyonlarında 1.000.000 TL kredi, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz fırsatı sunuluyor. Bu kampanyadan yararlanan kullanıcılar da aylık 83.300 TL ödeme yapıyor. Ayrıca T10F modelinde filo alımlarına yönelik özel finansman seçenekleri de yer alıyor.

Kampanyalar sınırlı süreli olacak ve farklı kampanyalarla birleştirilemeyecek. Açıklanan anahtar teslim fiyatlarına ÖTV, KDV, MTV, plaka ve tescil masrafları dahil edildi. Trafik sigortası ve kasko bedelleri de kullanıcıya ait olacak. Vergi ve harçlarda yaşanabilecek olası değişikliklerin doğrudan fiyatlara yansıyacağı ve kullanılacak kredi miktarının BDDK sınırlarına göre değişebileceği de belirtildi.

TOGG T10X GÜNCEL FİYAT LİSTESİ (13 MAYIS 2026)

Faizsiz taksit fırsatının ardından kullanıcıların en çok araştırdığı konuların başında güncel T10X fiyatları geliyor.

V1 RWD Standart Menzil: 1.869.048 TL

V1 RWD Uzun Menzil: 2.179.668 TL

V2 RWD Uzun Menzil: 2.371.000 TL

V2 4More Obsidiyen: 3.218.057 TL

T10X Opsiyon Fiyatları:

19 İnç Jantlar (V1): 40.000 TL

Teknoloji ve Konfor Paketi (V1): 50.000 TL

22 kW AC Şarj Kapasitesi (V1, V2): 40.000 TL

Panoramik Cam Tavan (V1, V2): 65.000 TL

Kış Paketi (V2): 25.000 TL

Akıllı Destek Paketi (V2): 30.000 TL

Meridian Premium Ses Sistemi (V2): 65.000 TL

Obsidiyen Tasarım Paketi (V2 4More): 100.000 TL

TOGG T10F FİYATLARI NE KADAR, HANGİ DONANIM KAÇ TL?

V1 RWD Standart Menzil: 1.884.980 TL

V1 RWD Uzun Menzil: 2.195.600 TL

V2 RWD Uzun Menzil: 2.370.930 TL

V2 4More: 3.217.857 TL

T10F Opsiyon Fiyatları:

19 İnç Jantlar (V1): 40.000 TL

Teknoloji ve Konfor Paketi (V1): 40.000 TL

Panoramik Cam Tavan (V1, V2): 50.000 TL

Kış Paketi (V2): 30.000 TL

Akıllı Destek Paketi (V2): 30.000 TL

Meridian Premium Ses Sistemi (V2): 50.000 TL

Siyah Renkte Tavan ve Yan Aynalar (V2): 50.000 TL

Krem Renkte, Vegan Deri Koltuklar (V2): 50.000 TL

Krem Renkte, Vegan Deri Koltuklar (V2 4More): 66.000 TL