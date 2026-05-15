Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım yönetiminde bulunan Nokta Bornova Gayrimenkul Geliştirme bünyesindeki Point Bornova AVM için beklenen satış kararını resmen duyurdu. İhalede 145 taşınmaz ve işletme hakları yatırımcılara sunulacak. İşte ihale sürecine dair tüm merak edilenler...

POINT BORNOVA AVM SATIŞA MI ÇIKARILDI?

Point Bornova AVM, TMSF tarafından resmen satışa çıkarıldı. Satış süreci, AVM içerisindeki 145 farklı taşınmazı, ticari alanları ve işletme varlıklarını tek bir paket altında toplayan "Ticari ve İktisadi Bütünlük" modeliyle yürütülüyor. Şeffaflık ilkesi gereği ihale; kapalı zarf usulüyle teklif alma ve ardından uygun görülen katılımcılarla açık artırma yapılması şeklinde gerçekleştirilecek.

POINT BORNOVA AVM SATIŞ FİYATI (MUHAMMEN BEDEL) NE KAÇ?

TMSF'nin yayınladığı ilanda, Point Bornova AVM için belirlenen muhammen bedel 1 milyar 700 milyon TL olarak açıklandı. İhaleye katılmak isteyen yatırımcılar için finansal şartlar ise şu şekilde belirlendi:

Muhammen Bedel: 1.700.000.000 TL

Teminat Bedeli: 170.020.000 TL

Ek Yükümlülük: Satış bedeli üzerinden ayrıca %20 KDV peşin olarak tahsil edilecek.

TMSF POINT BORNOVA AVM İHALESİ NE ZAMAN?

Yatırımcılar için ihale takvimi netleşti. Süreç, bilgi odası erişimiyle başlayıp Haziran ayı ortasında nihai sonuca ulaşacak. İşte kritik tarihler:

Bilgi Odası Erişimi: 20 Mayıs – 15 Haziran

Son Teklif Verme: 16 Haziran – Saat 16:00

İhale (Açık Artırma): 17 Haziran – Saat 14:00

Pazarlık Aşaması: 19 Haziran

İhale, TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki merkez binasında yapılacak. Eğer açık artırma sonucunda teklifler kurulun beklediği seviyeye ulaşmazsa, 19 Haziran tarihinde pazarlık usulüyle süreç tamamlanacak.