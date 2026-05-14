Son Mühür- İzmir'in hem iş hem siyaset dünyasının en önemli isimleri arasında yer alan Necip Nasır'ı üzen haber Borsa İstanbul'dan geldi.

AK Parti'nin 27.Dönem İzmir Milletvekilleri arasında yer alan Necip Nasır'ın yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptığı Egepol Hastaneler Grubu'yla ilgili sıcak gelişme KAP bildirimine yansıdı.

Nasır ailesinin yönetiminde yüzde 21'i halka açık olan Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. (EGEPO) paylarına ek tedbir kararı geldiği ortaya çıktı.

Ek tedbir kararları 1 ay geçerli...



Borsa İstanbul'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde,

''Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. (EGEPO.E) payında 14/05/2026 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Emir İptali, Miktar Azaltımı ve Fiyatı Kötüleştirme Yasağı" tedbirleri uygulanacaktır.

Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 12/06/2026'dır.'' ifadelerine yer verildi.

4 Nisan'da açığa satış yasağı gelmişti...



EGEPO hisseleri için 4 Nisan tarihinde açığa satış yasağı gelmişti. Bu tedbire ilave olarak 12 Haziran tarihine kadar kredili işlem yasağıyla, emir iptali, miktar azaltımı ve fiyatı kötüleştirme tedbirleri de uygulanacak.