Son Mühür- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gelişmelere ilişkin son durumu kamuoyuyla paylaştı.

3 gemi Körfez’i terk etti

Bakan Uraloğlu, Irak’tan aldığı ham petrolü Malezya’ya taşımak üzere yola çıkan Ocean Thunder isimli Türk sahipli geminin Hürmüz Boğazı’nı sorunsuz şekilde geçtiğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Dışişleri Bakanlığımızla yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, Irak’tan yüklediği ham petrolü Malezya’ya taşımak üzere seyir halinde olan Ocean Thunder isimli Türk sahipli gemi dün gece itibarıyla Hürmüz Boğazı’nı güvenle geçerek Körfez’den çıkışını tamamladı.”

Bu gelişmeyle birlikte, bölgede bekleyen toplam 3 Türk gemisinin boğazdan güvenli şekilde ayrıldığı bildirildi.

Bölgedeki Türk gemilerinin sayısı güncellendi

Son geçişlerin ardından bölgedeki mevcut tablo da netleşti. Buna göre:

Hürmüz Boğazı çevresinde bulunan Türk sahipli gemi sayısı 12’ye düştü

Çıkış talebinde bulunan gemi sayısı ise 8 olarak kaydedildi

Bakanlık, bu gemilerin güvenli şekilde bölgeden ayrılması için diplomatik ve lojistik çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

156 Türk denizci için yoğun takip

Açıklamada, bölgede bulunan gemilerde görev yapan Türk denizcilerin güvenliğinin öncelikli konu olduğu belirtildi.

“Halihazırda bölgeden ayrılmak isteyen 8 gemimiz ve bu gemilerde görevli 156 personelimizin emniyetli şekilde intikali için çalışmalarımıza kesintisiz olarak devam ediyoruz.” Denizcilerin güvenliği için anlık takip ve koordinasyonun sürdüğü ifade edildi.

Bakanlıklar koordinasyon halinde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın, Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlarla koordineli şekilde hareket ettiği aktarıldı.

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeleri yakından takip ediyor, bölgede bulunan Türk sahipli gemilerimizi ve Türk denizcilerimizi anlık olarak izliyoruz.”