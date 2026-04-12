Son Mühür/ Osman Günden- İzmir ekonomi basınının en güçlü temsilcisi olan Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi, gerçekleştirdiği olağan genel kurul ile yeni dönem vizyonunu belirledi. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Uluslararası Basın Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı kongrede, mevcut başkan Murat Demircan üyelerin güven oyunu alarak yeniden başkanlık koltuğuna oturdu. Geçmiş dönemin muhasebesinin yapıldığı ve gelecek hedeflerinin paylaşıldığı genel kurulda, mesleki dayanışma ve sektörel dönüşüm mesajları ön plana çıktı.

"Kuşaklar arası yetenek alışverişi" Genç iletişimcilerle büyüyor

Yeni dönem projelerini delegelerle paylaşan EMD İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan, özellikle "Kuşaklar Arası Yetenek Alışverişi" projesinin kapsamını genişleteceklerini müjdeledi. Gazetecilik mesleğinde tecrübe aktarımını odağa alan ve kıdemli isimlerle genç muhabirleri buluşturan mentör-menti eşleşmesinin, önümüzdeki süreçte üniversite sıralarına taşınacağını ifade eden Demircan, İzmir’deki iletişim fakültesi öğrencileriyle profesyonel gazetecileri aynı paydada buluşturacak bir modelin hazırlığı içerisinde olduklarını vurguladı. Bu adımın, mesleğin geleceği olan gençler için bir köprü vazifesi görmesi hedefleniyor.

Deprem bölgesine uzanan dayanışma eli: Yerel basın yaşasın

Başkan Demircan, görev süreleri boyunca sosyal sorumluluk ve mesleki dayanışma adına attıkları en önemli adımlardan birinin "Yerel Basın Yaşasın" kampanyası olduğunu hatırlattı. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay ve Kahramanmaraş’taki meslektaşlarının çalışma imkanlarını iyileştirmek adına yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirten Demircan, özel bir gazete çıkararak elde edilen kaynakla bölgeye 50’den fazla teknik ekipman ulaştırdıklarını söyledi. Hatay’da kurulan Basın Merkezi ve kurulan kardeşlik köprüsü, EMD İzmir’in toplumsal olaylardaki proaktif duruşunun bir simgesi olarak kayıtlara geçti.

İzmir ekonomi basınının tarihi kitaplaşıyor

İzmir basınının unutulmaz isimlerinden Aytaç Sefiloğlu’nun anısını yaşatmak adına hazırlanan "Aytaç Abla" kitabının yankılarına değinen Demircan, bu tür vefa projelerinin süreceğini kaydetti. Saadet ve Hüseyin Erciyas’ın derlemesi ve EBSO’nun katkılarıyla yayınlanan eserin ardından, yeni dönemdeki hedeflerinin İzmir ekonomi basınının kronolojik tarihini bir kitapta toplamak olduğunu dile getirdi. Bu çalışma ile kentin ticari hafızasını kağıda döken gazetecilerin emeklerinin ölümsüzleştirilmesi planlanıyor.

İletişim sektöründe istihdam ve liyakat vurgusu

Sektördeki değişimleri rakamlarla analiz eden Demircan, aktif gazeteci sayısındaki düşüşe dikkat çekerek stratejik bir uyarıda bulundu. Yazılı medyadaki daralmaya rağmen içerik üretiminin ve stratejik iletişimin öneminin artarak devam ettiğini belirten Başkan Demircan, kurumsal iletişim departmanlarında mutlaka iletişim fakültesi mezunlarının istihdam edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Önümüzdeki süreçte kamuoyu ve iş dünyası nezdinde bu konuda farkındalık çalışmaları yürütüleceğini ve liyakatin öncelenmesi için lobi faaliyetleri yapılacağını belirtti.

Cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilir gelecek vizyonu

EMD İzmir Şubesi’nin 2026-2029 dönemi mottosu "Sürdürülebilir İzler, Güçlü Yarınlar" olarak belirlendi. Yönetim listesinde sağlanan 15 kadın ve 14 erkek gazeteci dengesiyle topluma örnek bir temsiliyet modeli sunduklarını ifade eden Demircan, derneğin organizasyon kabiliyetini kentin ekonomi paydaşlarıyla birleştirerek her yıl gelenekselleşecek bir ekonomi zirvesi düzenlemeyi hedeflediklerini açıkladı. Bu zirve ile İzmir’in ekonomik potansiyelinin ulusal ve uluslararası mecralarda daha gür bir sesle duyurulması amaçlanıyor.

Genel merkez ve cemiyetten tam destek

Genel kurula katılan EMD Genel Başkanı Mehmet Kaya, İzmir Şubesi’nin deprem sonrası sergilediği somut katkıların ve "Kuşaklar Arası Yetenek Alışverişi" gibi projelerin Avrupa Birliği projelerine ilham verecek düzeye ulaştığını belirterek takdirlerini sundu. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ise gazeteciliğin zorlu bir sınavdan geçtiği bu dönemde mesleki dayanışmanın hayati önem taşıdığını ifade etti. Gappi, ekonomi haberciliğinin toplumun gerçek gündemini yansıtmadaki kritik rolüne vurgu yaparak, yeni yönetimle omuz omuza çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Genel kurul sonunda yapılan seçimlerde Murat Demircan başkanlığındaki liste 59 oy alarak göreve seçildi. Yeni yönetim kurulunda; Metetamer Omur, Kadir Kemaloğlu, Nihal Özken, Mert Yasin Alpdündar, Gülcihan Altınkaya ve Selin Tekin gibi isimler yer alırken, denetim ve onur kurulları da sektörün deneyimli isimlerinden oluştu.