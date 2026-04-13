Son Mühür - Macaristan’da 16 yıllık Viktor Orbán iktidarının sona ermesi dünya gündeminin odağına yerleşirken, seçim sonuçlarına en dikkat çeken tepkilerden biri Elon Musk’tan geldi. Musk’ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım, tartışmaları daha da alevlendirdi.

16 yıllık dönem son buldu

Macaristan’da seçmenler rekor katılımla sandığa giderek 16 yıllık Viktor Orbán yönetimine son verdi. Seçimi, Avrupa Birliği yanlısı merkez sağ aday Péter Magyar kazandı. Orbán’ın yenilgisi özellikle Batı dünyasında geniş yankı uyandırdı.

ABD'de nasıl karşılandı?

Amerika Birleşik Devletleri’nde Demokratlar seçim sonucunu memnuniyetle karşılarken, bazı isimler bu gelişmeyi iç siyasete yönelik bir mesaj olarak değerlendirdi. Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer “Otoriter liderler eninde sonunda kaybeder” ifadelerini kullanırken, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries de benzer yönde açıklamalarda bulundu. Cumhuriyetçi cephede ise daha temkinli bir tutum öne çıktı. Bazı isimler sonucu, Vladimir Putin’e yönelik bir mesaj olarak yorumladı.

Musk'ın paylaşımı olay oldu

Teknoloji milyarderi Elon Musk ise seçim sonuçlarına sert tepki gösterdi. Musk, X platformundaki paylaşımında “Soros örgütü Macaristan’ı ele geçirdi” ifadelerini kullandı. Bu açıklama kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, destekleyenler ile eleştirenler arasında sert tartışmalara neden oldu. George Soros ise özellikle muhafazakâr çevrelerin uzun süredir hedefinde yer alan isimlerden biri olarak biliniyor.

Trump'ın en güçlü müttefikiydi

Viktor Orbán, uzun süredir Rusya ile kurduğu yakın ilişkiler ve “illiberal demokrasi” söylemiyle öne çıkıyordu. Göç karşıtı politikaları, küresel kurumlara yönelik eleştirileri ve medya üzerindeki baskı iddialarıyla sık sık gündeme gelen Orbán, Donald Trump’ın Avrupa’daki en güçlü müttefiklerinden biri olarak öne çıkmıştı.