Son Mühür - OSD verilerine göre yılın ilk üç ayında otomotiv üretimi yüzde 7 azalarak 321 bin 856’ya, ihracat ise yüzde 15 düşüşle 215 bin 323 seviyesine geriledi. Sektör temsilcileri, Orta Doğu’daki savaşın oluşturduğu belirsizliklerin etkisiyle fiyat artışlarının kaçınılmaz hale geldiğine dikkat çekiyor.

Otomotiv Sanayii Derneği Başkanı Cengiz Eroldu, savaşın etkileri nedeniyle 2026 yılına ilişkin beklentilerini güncellediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İhracatı yüzde 4, üretimi yüzde 2 aşağı çektik” dedi. Plastik hammaddelerinde maliyet artışı olacağını belirten Eroldu, “Maliyet artışı kaynaklı fiyat artışı kesin ama ne kadar olacağını bilmek zor. Petrol oturmadığı için hammadde fiyatları da oturmadı”

Tarih verdi

OSD Başkanı Cengiz Eroldu, “Nisan başında piyasanın hareketlenmesinin sebebi bu. Müşteri ‘fiyat artacak’ diyerek satın almaya koşuyor. Maliyetler ve fiyatlar artacaktır bu kaçınılmaz. Mayıs ve haziranda fiyatlara yansımalar olacaktır” şeklinde konuştu.

'Rekabetçilik kaybı' vurgusu

Cengiz Eroldu, sektörün rekabet gücünde ciddi bir gerileme yaşandığını vurgulayarak, otomotiv sanayinin son iki yıldır önemli ölçüde rekabetçilik kaybı yaşadığını belirtti. Türkiye’de kablo üretiminin yakında tamamen ortadan kalkabileceğini ifade eden Eroldu, sanayicilerin Mısır ve Tunus gibi ülkelere yönelmeye devam ettiğini söyledi. Mevcut maliyetlerle üretim yapmanın sürdürülebilir olmadığını da sözlerine ekledi.

Cengiz Eroldu, otomotiv sektöründe vergi oranlarında herhangi bir değişiklik beklemediklerini ifade etti. Eroldu, mevcut durumda vergilerde bir düzenleme öngörmediğini belirtirken, kamudan bir talepte bulunmayı da doğru bulmadıklarını söyledi. Ülkenin kendi ekonomik sorunlarıyla mücadele ettiği bir süreçten geçtiğine de dikkat çekti.