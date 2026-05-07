Yaş aldıkça fark ediyoruz, biz en çok "bir şey olmaz, geçer" diyen bir sesin güveniyle büyümüşüz. Takvim yaprakları anneler gününe yaklaşıyor. Her yerde aynı telaş, çiçekçiler hareketli, vitrinlerde süslü paketler, sosyal medyada ise en güzel fotoğraflar... Ama annelik, o şaşaalı vitrinlerin çok daha ötesinde bir yerde duruyor.

Annelik, yılın 365 günü mesaisi bitmeyen, asla emekliliği bulunmayan ve sigortası sevgi olan bir hayat nöbeti. Evin tüm dengesini koruyan, çocuğunun gözündeki küçücük hüzne koca bir dünyaya çözüm üreten o muhteşem yüreklerden bahsediyoruz.

Elbette biliyoruz onlara çiçek alırken borcumuzu bir buket çiçek ile ödeyemeyeceğimizi. Ödenmesi mümkün olmayan bir emeğin karşılığı değil. Ama bir "teşekkür ederim", "İyi ki varsın" cümlesi, onlar için verebileceğimiz tüm hediyelerden daha değerli.

Hayatın tüm yükünü tek başına omuzlarken zarafetini kaybetmeyen, çocuklarına insan olmayı, merhameti ve her ne olursa olsun ayakta kalmayı öğreten tüm annelerimizin önünde saygı ile eğiliyoruz.

Çünkü bir anne güldüğünde sadece bir ev aydınlanmak ile kalmaz dünya aydınlanır.

Başta Zübeyde Hanım olmak Üzere, tüm okurlarımın ve değerli annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.