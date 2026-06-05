Son Mühür/ Osman Günden- Karşıyaka Belediyesi'nin koordinasyonunda yürütülen ve sosyal dayanışmanın en önemli örneklerinden biri haline gelen Karşıyaka’nın Filizleri projesi, üniversite gençlerine katkı sunmaya devam ediyor. İhtiyaç sahibi üniversite öğrencileri ile hayırsever vatandaşları bir araya getiren dayanışma modeli kapsamında, 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin temel eğitim giderlerine destek olundu. Belediye bütçesinden herhangi bir aktarım yapılmadan tamamen gönüllülük esasıyla yürütülen projede, öğrencilere aylık 2 bin TL burs ödemesi gerçekleştirildi.

Yeni dönem başvuruları Eylül ayında başlıyor

Apartman sakinlerinden esnafa, sivil toplum kuruluşlarından bireysel bağışçılara kadar çok geniş bir katılımcı ağına sahip olan projeye destek vermek isteyen vatandaşlar, yıl boyunca Karşıyaka Belediyesi’ne başvuruda bulunabiliyor. Katkı sunan apartman ve iş yerlerine teşekkür plaketinin takdim edildiği anlamlı çalışmada, önümüzdeki süreç de planlandı. Proje kapsamında 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi burs başvurularının Eylül ayında başlayacağı duyurulurken, başvuru süreci ve gerekli tüm güncel bilgilendirmelerin belediyenin resmi sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

Projenin ulaştığı başarı ve gelecek hedefleri hakkında açıklamalarda bulunan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, şu ifadeleri kullandı:

“Karşıyaka’nın Filizleri ile her yıl daha fazla öğrencimize ulaşıyor, dayanışma ağımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Başvurusu onaylanan ve burs almaya hak kazanan tüm öğrencilerimizi bu destekle buluşturmanın; son 1 yılda yaklaşık 250 üniversite öğrencisine sunduğumuz 5 milyon TL’lik burs desteği ile gençlerin eğitim yolculuğuna omuz vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla 11 yıldır büyük bir özveriyle sürdürdüğümüz bu dayanışma modeline katkı koyan tüm hayırsever vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Gençlerimizin eğitimine yapılan her katkı, ülkemizin daha aydınlık yarınları için atılmış kıymetli bir adım. Geleceğimizin mimarı olan gençlerimizle, omuz omuza verdiğimiz bu dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz. Aydınlık yarınları hep birlikte inşa edeceğiz”