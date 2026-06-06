Son Mühür- Hafta sonunun yaklaşmasıyla birlikte planlar yapılmaya başlanmıştı bile. Günün en çok merak edilen sorusu ise "Bugün hava nasıl olacak?" oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir’in ilçe ilçe hava haritasını çıkardı. İşte hafta sonuna başlarken İzmir ve ilçelerindeki güncel hava durumu...

6 Haziran Cumartesi - İzmir ilçe ilçe hava durumu

Bugün İzmir genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, sıcaklıklar kıyı kesimlerde bunaltmazken iç kesimlerde 36 dereceye kadar yaklaşıyor. İşte ilçe ilçe bugünün tahminleri:

İzmir Merkez: Parçalı Bulutlu (19°C / 32°C)

Aliağa: Parçalı Bulutlu (19°C / 29°C)

Balçova: Parçalı Bulutlu (18°C / 32°C)

Bayındır: Parçalı Bulutlu (14°C / 36°C)

Bayraklı: Parçalı Bulutlu (19°C / 34°C)

Bergama: Parçalı Bulutlu (19°C / 34°C)

Beydağ: Parçalı Bulutlu (14°C / 34°C)

Bornova: Parçalı Bulutlu (18°C / 34°C)

Buca: Parçalı Bulutlu (17°C / 32°C)

Çeşme: Parçalı Bulutlu (19°C / 29°C)

Çiğli: Parçalı Bulutlu (18°C / 32°C)

Dikili: Parçalı Bulutlu (19°C / 29°C)

Foça: Parçalı Bulutlu (20°C / 29°C)

Gaziemir: Parçalı Bulutlu (16°C / 32°C)

Güzelbahçe: Parçalı Bulutlu (18°C / 31°C)

Karabağlar: Parçalı Bulutlu (19°C / 32°C)

Karaburun: Parçalı Bulutlu (20°C / 30°C)

Karşıyaka: Parçalı Bulutlu (20°C / 33°C)

Kemalpaşa: Parçalı Bulutlu (15°C / 34°C)

Kınık: Parçalı Bulutlu (17°C / 34°C)

Kiraz: Parçalı Bulutlu (14°C / 32°C)

Menderes: Parçalı Bulutlu (14°C / 33°C)

Menemen: Parçalı Bulutlu (17°C / 33°C)

Narlıdere: Parçalı Bulutlu (19°C / 30°C)

Ödemiş: Parçalı Bulutlu (15°C / 33°C)

Seferihisar: Parçalı Bulutlu (19°C / 33°C)

Selçuk: Parçalı Bulutlu (17°C / 31°C)

Tire: Parçalı Bulutlu (15°C / 36°C)

Torbalı: Parçalı Bulutlu (17°C / 35°C)

Urla: Parçalı Bulutlu (19°C / 31°C)