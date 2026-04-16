Aliağa’nın çok konuşulan tersanelerinde sıradan bir gün yaşanırken, kimsenin beklemediği bir "misafir" çıktı ortaya. Jilet olmayı bekleyen yaşlı bir yolcu gemisinin restoranında, yıllarca süs niyetine sergilenen o bronz nesne, meğer paha biçilemez bir dünya mirasıymış. Geminin kafe bölümünde tozlanan bronz topu ve yanındaki 11 gülleyi fark edenler hemen ihbarda bulununca, İzmir Müze Müdürlüğü ve gümrük ekipleri soluğu gemide aldı.

Rotterdam'dan İzmir'e Uzanan serüven

İşin aslı, uzmanlar topun üzerindeki pasları şöyle bir aralayınca ortaya çıktı. Eserin üzerinde boy gösteren "D. Admiraliteit tot Rotterdam 1634" yazısı, bizleri tam 17. yüzyılın göbeğine, Hollanda deniz gücünün zirve yaptığı yıllara götürüyor. Dile kolay; tam 306 santimetre boyunda ve yarım metre çapında bir devden bahsediyoruz. Muhtemelen asırlar önce Kuzey Denizi’nin karanlık sularına gömülen bir gemiden çıkarılan bu yadigar, dönemin denizcilik teknolojisini günümüze taşıyan canlı bir şahit gibi karşımızda duruyor.

"Eser emin ellerde"

Peki, bu Hollandalı misafir şimdi ne olacak? Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz süreci bizzat yönetiyor. İnceciköz, UNESCO sözleşmelerini hatırlatarak, Hollanda makamlarıyla kurulan o sıkı trafiği anlattı. İlginçtir ki; iki ülke bu eserin Türkiye'de kalması ve sergilenmesi konusunda el sıkıştı.

Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands da İzmir’e gelerek bu dostluk köprüsüne bizzat destek verdi. Wijnands, "400 yıllık bir ticari geçmişimiz var, bu topun burada olması dostluğumuzu perçinler" diyerek eseri güvenle İzmir’e emanet etti.

Eğer bu tarihi mucizeyi kendi gözlerinizle görmek isterseniz, artık adresi biliyorsunuz İzmir Kültür Sanat Fabrikası bünyesindeki "Denizden Gelen Güç Salonu". Bir geminin yemek salonunda aksesuar olmaktan kurtulan bu bronz dev, şimdi hak ettiği ilgiyi yeni yuvasında bekliyor.



