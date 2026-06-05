Yeni sezon öncesinde idari ve sportif yapılanma sürecine giren Karşıyaka Spor Kulübü’nde, camianın gözü 11 Haziran’da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurula çevrildi. Kulübün geleceğini yakından ilgilendiren kritik kongre öncesinde Divan Kurulu Başkanı Mehmet Yaya, başkan adaylarının listelerini teslim etme süreçlerine dair teknik detayları paylaştı. Normal seçimli genel kurullarda listenin ilk ilan tarihinden bir gün önce teslim edilmesi gerektiğini hatırlatan Yaya, bu seçimin daha önce aday çıkmaması sebebiyle ertelenen kongrenin bir uzantısı olduğunu ve takvimin buna göre işleyeceğini belirtti.

Erteleme kongresi nedeniyle tüzük süreleri değişti

Seçimin hukuki niteliğine ve tüzük maddelerine açıklık getiren Karşıyaka SK Divan Kurulu Başkanı Mehmet Yaya, 7 Nisan'da çoğunluk ve aday sağlanamadığı için ertelenen oturumun devamı niteliğinde bir süreç işletildiğini vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:

"11 Haziran'da yapılacak olan genel kurul bir erteleme genel kurulu olup, önceki toplantının devamı niteliğindedir. Bu nedenle tüzüğümüzün 22'nci maddesindeki süreler burada geçerli olmayıp, başkan adaylarımız 10 Haziran mesai saati bitimine kadar listelerini eklerinde gerekli evraklarıyla birlikte divan başkanlık kurulumuza iletebilirler"