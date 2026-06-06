Manisa İzmir arası, karayoluyla kısa kabul edilen bir mesafeye sahip. İki şehir merkezini D565 karayolu birbirine bağlarken, en hızlı geçişi Sabuncubeli Tüneli sağlıyor. Yolculuk planlayanların aracına, güzergahına ve günün saatine göre değişen sürelere hazırlıklı olması işe yarıyor.

Manisa İzmir arası kaç kilometre?

İki şehir merkezi arasındaki karayolu mesafesi, kullanılan güzergaha göre yaklaşık 37 ile 40 kilometre arasında değişiyor. Karayolları verilerine göre en hızlı ve güvenli rota üzerinden bu mesafe 37 kilometre olarak ölçüldü. Tek ana güzergah D565 olduğu için sürücüler genellikle aynı yolu kullanıyor.

Eskiden tercih edilen virajlı Sabuncubeli geçidinin yerini büyük ölçüde tünel aldı. Tünelin açılmasıyla yol hem kısaldı hem de kış aylarındaki ulaşım zorlukları ortadan kalktı.

Manisa İzmir arası araçla kaç saat sürer?

Manisa İzmir arası özel araçla genellikle 35 ila 50 dakika arasında tamamlanıyor. Yol akıcı olduğunda yarım saatin biraz üzerinde varış mümkünken, İzmir girişindeki trafik yoğunluğu süreyi bir saate kadar uzatabiliyor. Mesafenin kısalığı sayesinde yakıt maliyeti de düşük kalıyor.

Manisa'da yaşayıp İzmir'de çalışan pek çok kişi bu yolu her gün gidip geliyor. Bu durum, güzergahı Türkiye'nin en hareketli rotalarından biri hâline getiriyor.

Manisa İzmir arası otobüs ve trenle kaç saat?

Toplu taşımayı tercih edenler için süre biraz değişiyor. Otobüsle yapılan yolculuk yaklaşık 45 dakika ile 1 saat arasında sürüyor. Trenle gidenler ise daha uzun bir güzergahla karşılaşıyor; aktarmalarla birlikte bu süre 1 saat 40 dakikaya kadar çıkabiliyor. Manzaralı ve ekonomik bir seçenek arayanlar için tren yine de tercih edilebiliyor. Havayolunu kullanacaklar için ise Manisa merkez ile İzmir Adnan Menderes Havalimanı arası yaklaşık 55 kilometre olarak ölçülüyor.